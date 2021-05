Giá nông sản hôm nay 8/5: Tiêu thế giới tăng nhẹ, cà phê giảm sau đợt tăng nóng

Giá nông sản hôm nay ghi nhận, giá tiêu trong nước giao dịch trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg, cà phê phiên cuối tuần đã điều chỉnh giảm sau đợt tăng dài.

Thị trường trong nước sẽ được ‘bơm’ lượng tiền lớn trong trung tuần tháng 5, các doanh nghiệp tăng mua lúc giá thấp, đẩy giá tiêu tăng trở lại. (Nguồn: AdobeStock)

Cập nhật giá tiêu hôm nay

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu giao ngay tại sàn Kochi - Ấn Độ ở mức 39.000 Rupee/tạ (cao nhất) và 38.866,65 Rupee/tạ (thấp nhất), tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam so với Rupee Ấn Độ được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 6/5-12/5/2021 là 313,36 VND/INR.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch ở mức từ 62.000 - 69.000 đ/kg tại các địa phương.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai thấp nhất thị trường khi ở mức 62.000 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đồng Nai (64.000 đ/kg); Đắk Nông, Đắk Lắk (67.000 đ/kg); Bình Phước (68.000 đ/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 69.000 đ/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tháng 4, thị trường hạt tiêu trong nước giảm mạnh.

Cụ thể, giá tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu giảm 6.000 đồng/kg xuống mức trung bình 69.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Đắk Lắk, Đắc Nông cũng giảm 6.500 đồng/kg xuống 67.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại Đồng Nai giảm 6.000 đồng/kg xuống 65.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Gia Lai giảm 6.500 đồng/kg xuống 65.000 đồng/kg.

Trước đó, trong quý I/2021, giá tiêu trong nước biến động tăng với mức tăng từ 16.000-18.500 đồng/kg. Giá hạt tiêu tăng do nguồn cung giảm trong khi nhu cầu có khởi sắc.

Hiện các vùng trồng tiêu đã kết thúc vụ thu hoạch, sản lượng tiêu dồi dào hơn, cộng thêm tình hình xuất khẩu chậm lại do dịch Covid-19 khiến giá tiêu giảm.

Các chuyên gia khuyên bà con tiếp tục thận trọng, tránh bán ra ồ ạt vào cuối vụ, bởi dòng tiền đang bị kẹt trong xuất khẩu tháng 3 sẽ quay trở lại trong vài tuần tới.

Thị trường trong nước sẽ được "bơm" lượng tiền lớn. Các doanh nghiệp xuất khẩu lúc này sẽ tăng cường mua nhân lúc giá thấp, điều này sẽ đẩy giá tiêu tăng trở lại. Dự kiến thời điểm này sẽ rơi vào giữa tháng 5.

Tuy nhiên, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tỏ ra quan ngại trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn ra phức tạp ở một số nước khiến việc tiêu thụ hàng hóa bị anh hưởng.

"Giá hạt tiêu toàn cầu đã chững lại sau khi tăng mạnh thời gian trước. Dự báo thời gian tới, giá hạt tiêu có khả năng sẽ giảm do lo ngại diễn biến dịch Covid-19, nhiều quốc gia mở rộng giãn cách xã hội, nhu cầu tiêu thụ giảm", Cục Xuất nhập khẩu nhận định.

Cập nhật giá cà phê hôm nay

Giá cà phê hôm nay 8/5 trong khoảng 33.300 - 34.100 đồng/kg. Giá cà phê phiên cuối tuần đã điều chỉnh giảm sau đợt tăng dài.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 33.300 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 34.100 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 34.000 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 34.000 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 33.900 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 34.000 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 33.900 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 33.900 đồng/kg. Sáng nay, giá cà phê trong nước giảm nhẹ 100 - 200 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7/2021 giảm 8 USD/tấn ở mức 1.539 USD/tấn, giao tháng 9/2021 giảm 8 USD/tấn ở mức 1.561 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2021 giảm 1,4 cent/lb ở mức 152,9 cent/lb, giao tháng 9/2021 giảm 1,4 ở mức 154,8 cent/lb.

Giá cà phê phiên cuối tuần đã điều chỉnh giảm sau đợt tăng dài. Nguyên nhân do căng thẳng cuộc biểu tình ở Colombia đã được dịu bớt. Nhà chức trách địa phương đã có những động thái làm xoa dịu tình hình. Trước đó, số lượng người chết và bị thương vì xung đột với cảnh sát tăng cao, theo The Bogotá Post đưa tin, đã gây ra mối lo nguồn cung Arabica sàn New York thiếu hụt trong ngắn hạn, cho dù đã được bù đắp bằng Arabica chế biến ướt có chất lượng thấp hơn của Brazil. Colombia là nhà sản xuất cà phê Arabica chế biến ướt chất lượng cao hàng đầu thế giới.

Bên cạnh đó, sau đợt tăng nóng dòng vốn từ cà phê lại chuyển dịch sang cổ phiếu. Khiến giá mặt hàng nông sản này giảm nhẹ.

Trong báo cáo gần đây, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) đã điều chỉnh sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ hiện tại giảm bớt 1,32% xuống ở 169,63 triệu bao. Điều này đồng nghĩa với việc dư thừa toàn cầu cũng giảm xuống còn 3,29 triệu bao, thay vì 5,26 triệu bao như báo cáo trước đó. Điều này cũng góp phần vào mối lo tồn kho mang sang niên vụ cà phê mới 2021/2022 thiếu hụt hơn nữa, trong khi dự báo sản lượng vụ mới của Brazil sụt giảm nghiêm trọng.