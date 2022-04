Giá nông sản hôm nay 19/4: Cà phê xuống dưới 0,2% trên hai sàn giao dịch kỳ hạn; Tiêu tăng thêm 1.000 đồng/kg

Giá nông sản hôm nay (19/4) ghi nhận, cà phê trên hai sàn giao dịch kỳ hạn tiếp đà đi xuống; hồ tiêu trong nước tiếp đà tăng thêm 1.000 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê hôm nay

Giá cà phê hôm nay 19/4 trong khoảng 40.400 - 41.000 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.400 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.000 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 40.900 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 40.900 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 40.800 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 40.900 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 40.800 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 40.800 đồng/kg. Thị trường cà phê trong nước hôm nay đi ngang so với cùng thời điểm sáng qua.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục giảm. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 5/2022 được ghi nhận tại mức 2.087 USD/tấn sau khi giảm 0,19% (tương đương 4 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 5/2022 tại New York đạt mức 223,50 US cent/pound, giảm 0,04% (tương đương 0,10 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Thị trường rang xay cà phê toàn cầu được dự báo sẽ chứng kiến tốc độ hàng năm kép (CAGR) là 6,2% trong giai đoạn 2021 - 2026, theo trang Business Wire.

Cuộc khủng hoảng do COVID-19 đã khiến khối lượng cà phê bán ở châu Âu giảm khoảng 50% và ước tính giảm khoảng 25% ở Mỹ, tác động đến các nhà cung cấp của các nhà máy rang xay cà phê.

Hơn nữa, các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội đã làm giảm tiêu thụ cà phê. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến các nhà máy rang xay quy mô nhỏ và những nhà máy chủ yếu cung cấp cho các khách sạn, nhà hàng và quán cà phê.

Thị trường được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với cà phê tươi và thơm. Ngoài ra, số lượng cửa hàng cà phê ngày càng tăng đang thúc đẩy doanh thu của thị trường.

Đồng thời, sự ra đời của các hỗn hợp hương vị cà phê mới thuộc các thương hiệu toàn cầu và những tiến bộ trong công nghệ thiết bị cà phê cũng là hai yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường.

Tuy nhiên, hạn chế chính của thị trường là cà phê rang xay có thời hạn sử dụng khá ngắn và mất hương vị sau một thời gian. Song song đó, việc sử dụng rộng rãi bột cà phê hòa tan đã cản trở sự tăng trưởng của thị trường cà phê rang xay.

Cập nhật giá tiêu

Giá tiêu hôm nay 19/4/2022 tại thị trường trong nước tăng thêm 1.000 đồng/kg sau khi đi ngang vào hôm qua. Hiện đang giao dịch hồ tiêu quanh mức 77.000 - 80.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 19/4 tại thị trường trong nước đồng loạt tăng nhẹ trở lại.

Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông tăng lên mức 78.500 đồng/kg; tăng 1.000 đồng so với hôm qua.

Giá tiêu Gia Lai hôm nay 19/4 cũng đang tăng thêm 1.000 đồng, thu mua lên mức 77.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại Đồng Nai hôm nay tăng thêm 1.000 đồng, giao dịch ở mức 78.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tăng 1.000 đồng, thu mua ở mức 80.500 đồng/kg - mức thu mua hồ tiêu cao nhất cả nước hôm nay.

Còn tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay 19/4 giao dịch ở ngưỡng 79.500 đồng/kg, tăng thêm 1.000 đồng so với hôm qua.

Tình hình xuất khẩu hồ tiêu nước ta đang có dấu hiệu khởi sắc hơn, khi các thương lái đang tích cực gom hàng từ sau kỳ nghỉ lễ 10/3 Âm lịch.

Chuyên gia dự đoán, với việc Trung Quốc mở cửa biên mậu thì sản lượng hồ tiêu năm nay sẽ thiếu hụt rất nhiều. Điều này sẽ tạo ra các đợt "sốt giá" khi bắt đầu bán đến lượng hồ tiêu dự trữ các năm trước.

Theo khảo sát, tuy tồn kho của các năm trước hiện còn nhiều, tập trung ở các hộ và đại lý có tiềm lực kinh tế mạnh, nhưng sản lượng hồ tiêu năm 2022 đạt 162.000 tấn, giảm 10% so với năm trước.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo, năm 2022 giá tiêu thế giới có nhiều cơ sở để tăng giá do sản lượng toàn cầu giảm. Giá tiêu trong năm 2022 dự báo có thể đạt quanh mức 100.000 đồng/kg. Vấn đề đặt ra cho nông tiêu là cần có một chiến lược thị trường để bán hay trữ lại một cách hợp lý, tránh bán ồ ạt theo đám đông kéo thị trường lao dốc.

Theo nhận định, giá tiêu khó có thể trở lại mức cao như trước đây, nhưng với mức giá hiện tại, nông dân vẫn có lãi và ngành hồ tiêu có cơ hội sớm lấy lại vị thế xuất khẩu tỷ USD trong năm nay.

Vì vậy, ngay trong vụ thu hoạch này, ngành nông nghiệp các địa phương tiếp tục khuyến cáo nông dân quan tâm đến khâu thu hoạch, canh tác theo các chứng nhận và thực hành nông nghiệp tốt để giữ vững chất lượng, giá trị hồ tiêu khi xuất khẩu.

Giá nông sản hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang ở mặt hàng cà phê và tăng nhẹ ở mặt hàng hồ tiêu.

Như vậy, giá tiêu hôm nay 19/4/2022 tại thị trường trong nước tiếp tục giao dịch quanh mức 77.000 - 80.500 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay

Ghi nhận giá heo hơi ngày 19/4, trên cả 3 miền biến động từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 52.000 - 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Bắc

Cụ thể, tại Hưng Yên, Hà Nội giá heo hơi báo tăng 2.000 đồng/kg lên 5.000 đồng/kg. Tương tự, giá heo hơi tại tỉnh Phú Thọ cũng tăng 2.000 đồng/kg lên mức 55.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Thái Bình giá heo hơi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg lên mức 56.000 đồng/kg.

Các địa phương như Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bắc Giang giá heo hơi đi ngang, hiện ở mức 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hà Nam, Nam Định giá heo hơi được thu mua với mức 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 53.000 - 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên

Cụ thể, tại tỉnh Quảng Bình, Lâm Đồng, Bình Thuận giá heo hơi đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg xuống mức lần lượt 52.000 đồng/kg, 56.000 đồng/kg và 57.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại không thay đổi. Tại tỉnh Quảng Trị giá heo hơi được thu mua với mức 57.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận giá heo hơi ở mức 54.000 - 55.000 đồng/kg.