Giá tôm nhập khẩu vào Mỹ giảm sau 6 tháng tăng liên tiếp

Tổng cục Thủy sản dẫn báo cáo mới nhất của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) cho biết Mỹ đã nhập khẩu 59.629 tấn tôm trị giá 462,4 triệu USD vào tháng 1, giảm 14% về khối lượng và giảm 21% về giá trị so với cùng kỳ.

Sự sụt giảm này đã kết thúc chuỗi 6 tháng tăng trưởng về khối lượng so với cùng kỳ sau 13 tháng liên tiếp giảm so với cùng kỳ. 11 trong số 20 quốc gia nguồn cung lớn nhất của Mỹ đã xuất khẩu được ít tôm vào Mỹ hơn so với cùng kỳ trong tháng 1. Mức giảm nhập khẩu tôm trong tháng đầu năm 2024 không thay đổi so với năm trước.

Theo báo cáo trước đó của Undercurrent News, ngay cả khi nhập khẩu tăng trong 6 tháng, Mỹ vẫn nhập khẩu 788.209 tấn tôm trị giá 6,4 tỷ USD vào năm 2023, khối lượng thấp hơn 6% và giá trị thấp hơn 18% so với năm 2022.

Giá tiếp tục giảm. Số liệu của NOAA cho thấy mức giá trung bình chung đối với tôm nhập khẩu của Mỹ là 7,75 USD/kg, thấp hơn 9% so với mức giá trung bình 8,51 USD/kg được thanh toán vào tháng 1/2023 và thấp hơn 2% so với mức 7,88 USD/kg được báo cáo vào tháng 12/2023.

Một phân tích sâu hơn do Cổng Thương mại UCN cung cấp cho thấy một bức tranh thậm chí còn tệ hơn nhiều. Giá rơi tự do bắt đầu vào tháng 4/2022, khi mức giá tổng thể trung bình là 4,73 USD/pound được thanh toán, tiếp tục gần như không bị gián đoạn cho đến tháng 1 năm nay, khi giá trung bình là 3,61 USD/pound, giảm 24%.

Dữ liệu của NOAA cho thấy, nguồn tôm lớn nhất của Mỹ là Ấn Độ, chiếm 20.055 tấn (34%) tổng lượng tôm nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 1 ít hơn 18% so với lượng tôm xuất khẩu sang Mỹ vào tháng 1/2023. Tổng giá trị là 150,7 triệu USD, giảm 28% so với cùng kỳ. Giá trung bình thanh toán tại Mỹ cho tôm Ấn Độ vào tháng 1 là 3,50 USD/ pound, giảm 14% so với mức trung bình 4,09 USD/ pound được trả một năm trước đó và giảm 2% so với mức trung bình 3,56 USD/ pound được trả vào tháng 12/2023.

Ecuador - nguồn cung tôm lớn thứ hai của Mỹ vào tháng 1 xuất khẩu 17.648 tấn trị giá 117,6 triệu USD, nhưng con số này giảm 6% về khối lượng và 5% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù tôm Ecuador có mức giá thấp nhất ở Mỹ nhưng tỷ lệ này vẫn tương đối ổn định. Giá trung bình được mua vào tháng 1 là 3,13 USD/pound, chỉ thấp hơn 1% so với mức 3,15 USD/pound được trả một năm trước đó và cao hơn 1% so với mức 3,10 USD/pound được trả vào tháng 12/2023.

Trong khi đó, Indonesia đã trải qua một trong những đợt sụt giảm lớn nhất về xuất khẩu tôm sang Mỹ vào tháng 1. Nước này đã xuất khẩu 11.387 tấn tôm trị giá 84,5 triệu USD sang Mỹ, khối lượng giảm 20% và giá trị thấp hơn 30% so với tháng 1/2022. Giá trung bình là 3,47 USD/pound, thấp hơn 15% so với mức 4,07 USD/pound được trả một năm trước và thấp hơn 2% so với mức 3,55 USD/pound được trả vào tháng 12/2023.

Việt Nam vẫn duy trì là nguồn cung tôm lớn thứ tư cho Mỹ vào tháng 1, xuất khẩu 3.688 tấn trị giá 35,7 triệu USD, nhưng giảm 5% về khối lượng và giảm 12% về giá trị so với cùng kỳ. Giá trung bình vào tháng 1 dựa trên cổng thương mại của UCN, là 4,46 USD/pound, giảm 9% so với mức trung bình 4,91 USD/pound được trả một năm trước đó và giảm 2% so với mức trung bình 4,55 USD/ pound được trả chỉ một tháng trước đó.

Thái Lan nguồn tôm lớn thứ năm của Mỹ cũng chứng kiến xuất khẩu sang Mỹ giảm trong tháng 1, xuất khẩu 1.979 tấn trị giá 23,7 triệu USD, khối lượng giảm 26% và giá trị thấp hơn 28% so với tháng 1/2023.