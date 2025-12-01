Giá vàng hôm nay 1/12: Thế giới tăng vọt phiên đầu tuần, chờ dữ liệu kinh tế quan trọng nhất

Giá vàng hôm nay 1/12, thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 15 sáng nay ngày 1/12 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.230 USD/ounce, tăng 14 USD/ounce so với chốt phiên tuần vừa qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, tuần này, thị trường sẽ đón nhận một số dữ liệu kinh tế quan trọng của chính phủ Mỹ, mặc dù báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 10/2025 và báo cáo GDP quý III sẽ không nằm trong số đó.

Vào thứ hai, thị trường sẽ chú ý đến chỉ số PMI sản xuất của ISM trong tháng 11/2025. Tiếp theo là chỉ số PMI dịch vụ của ISM vào thứ tư, cùng với dữ liệu việc làm tư nhân của ADP trong tháng 10, sẽ được giám sát chặt chẽ hơn bình thường do không có bảng lương phi nông nghiệp.

Thứ năm sẽ công bố số liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Kết thúc tuần với chỉ số PCE cốt lõi tháng 10 và khảo sát tâm lý người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan cho tháng 12.

Bà Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management, nhận định, giá vàng gần đây đã tăng khi những đồn đoán về kết quả cuộc họp sắp tới của Fed chuyển hướng sang hy vọng về một đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm.

"Tôi lạc quan về giá vàng trong tuần tới. Tuy nhiên, sẽ có rất nhiều dữ liệu được công bố vào tuần tới, điều này có thể gây ra một số biến động cho giá vàng", bà Colin Cieszynski đánh giá.

Còn nhà phân tích cấp cao của Kitco, ông Jim Wyckoff cho biết, các nhà giao dịch vàng đang mua vào trong ngắn hạn đã trở nên lạc quan hơn trong tuần qua sẽ thúc đẩy giá vàng trong tuần này.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của những người đầu cơ giá vàng tương lai tháng 2 là đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc tại mức cao nhất của tháng 11 là 4.285,6 USD/ounce. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của những người đầu cơ giá xuống là đẩy giá tương lai xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật vững chắc tại 4.000 USD/ounce.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở mức 4.250 USD/ounce và sau đó là 4.285,6 USD/ounce. Mức hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức thấp nhất qua đêm là 4.174,6 USD/ounce và sau đó là 4.150 USD/ounce.

Giá vàng trong nước neo cao

Giá vàng hôm nay 1/12 ghi nhận vàng SJC và nhẫn bất động nhưng neo ở mức cao trong ngày cuối tuần. Đặc biệt, giá vàng SJC neo ở đỉnh mới sau khi đạt mức 154,9 triệu đồng/lượng.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 152,9 - 154,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 153,4 - 154,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 151,9 - 154,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 151 - 154 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 150,9 - 153,9 triệu đồng/lượng, ổn định giá cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.