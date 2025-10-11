Giá vàng hôm nay 11/10: Thế giới phá kỷ lục mới, trong nước giảm sốc

Giá vàng hôm nay 11/10, thế giới chốt phiên tuần trên 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 4/10 (giờ Việt Nam) ở quanh gần mức 4.015 USD/ounce, tăng mạnh hơn 40 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Theo Kitco News, đây là một tuần quan trọng đối với thị trường vàng, khi giá đạt mức cao kỷ lục trên 4.000 USD/ounce. Mặc dù kim loại quý này đang trải qua đà tăng giá chưa từng có, một số nhà phân tích vẫn cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng ở mức giá này. Đà tăng giá mạnh mẽ của kim loại màu vàng trong 2 tháng qua đã đẩy giá tăng 51% trong năm nay.

Ông Christopher Vecchio, Trưởng phòng Chiến lược Tương lai và Ngoại hối tại Tastylive.com dự đoán, vàng sẽ có mức biến động cao hơn trong thời gian tới, nhưng ông vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội mua vào.

"Vàng vẫn đang trong giai đoạn đầu của chu kỳ tăng giá dài hạn. Những nguyên lý đã đưa giá vàng lên 4.000 USD/ounce vẫn còn đó. Nợ toàn cầu tiếp tục tăng và bất ổn địa chính trị vẫn gia tăng khi các quốc gia ngày càng ít tin tưởng vào thị trường Mỹ", ông Christopher Vecchio phân tích.

Theo ông Paul Williams, Giám đốc Điều hành của nhà cung cấp vàng và bạc Solomon Global cho biết, giá vàng đang tăng cao và ông không lo ngại đà tăng trưởng của thị trường. Ông cũng cho rằng thị trường sẽ không cần nhiều chất xúc tác để duy trì mức tăng trên 4.000 USD/ounce.

"Mức 4.000 USD/ounce là một ngưỡng tâm lý quan trọng. Việc thị trường tạm dừng và củng cố quanh mốc này là điều tự nhiên và nhiều khả năng sẽ có những dao động trong khoảng từ 3.900 - 4.100 USD/ounce. Chúng ta đã chứng kiến ​​một số đợt giảm giá ngắn hạn trong năm nay, mỗi đợt đều gặp lực mua mạnh. Các động lực cơ bản đã đưa giá vàng đến đây vẫn chưa dừng lại", ông Paul Williams nhận định.

Từ góc độ nhà đầu tư cá nhân, ông Paul Williams cho rằng, áp lực tài chính và nợ công giá tăng đang ngày càng lớn. Cùng với đó, niềm tin vào tiền tệ pháp định, đặc biệt là đồng USD đang suy yếu và sự bất ổn xung quanh chính sách của chính phủ sẽ khiến nhà đầu tư quan tâm đến các tài sản hữu hình như vàng.



Giới chuyên gia nhận định, giá vàng đang trong chu kỳ tăng nhưng nhà đầu tư nên chuẩn bị cho biên độ dao động mạnh hơn trong ngắn hạn. Mặc dù vậy, các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng như lạm phát dai dẳng, chính sách tiền tệ chưa rõ ràng, căng thẳng địa chính trị và xu hướng đa dạng hóa dự trữ của ngân hàng trung ương vẫn đang hiện hữu. Do đó, chừng nào những yếu tố này chưa thay đổi, vàng vẫn có tiềm năng thiết lập những đỉnh giá mới.

Giá vàng trong nước giảm

Giá vàng hôm nay 11/10 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh so với phiên giao dịch hôm qua.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 140,2 – 142,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 140,2 – 142,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 139,5 – 142,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 136,5 – 139,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 136,5 – 139,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.