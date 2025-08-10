Giá vàng hôm nay 10/8: Vàng SJC "leo thang"

Giá vàng hôm nay 10/8, thế giới nhiều tín hiệu tốt

Giá vàng thế giới giao ngay chốt tuần ở quanh ngưỡng 3.397 USD/ounce, đã tăng mạnh hơn 34 USD/ounce so với chốt phiên chốt tuần trước đó.

Theo Kitco, giá vàng kỳ hạn tại Mỹ đã lập kỷ lục mới trong phiên cuối tuần, giữa lúc thị trường toàn cầu dấy lên lo ngại về khả năng Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu theo từng quốc gia đối với các loại vàng miếng phổ biến nhất. Hợp đồng vàng giao tháng 12 tăng 1,1%, chốt phiên ở mức 3.491,30 USD/ounce, sau khi vọt lên mức cao nhất lịch sử 3.534,10 USD/ounce trong phiên giao dịch.

Động lực chính thúc đẩy giá vàng đến từ tâm lý bất ổn liên quan đến các chính sách thuế mới của Mỹ, khi giới đầu tư chưa rõ các mặt hàng vàng phổ biến có bị áp thuế hay không. Ngành vàng diễn giải một thông báo mới được công bố là dấu hiệu cho thấy các loại thuế này có thể sẽ được áp dụng, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung và chi phí nhập khẩu.

Bên cạnh đó, nguyên nhân khiếu giá vàng tăng trong tuần đó là Mỹ dự kiến sẽ áp thuế đối với loại vàng thỏi 1kg và 100 ounce. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đang xem xét áp thuế nhập khẩu theo từng quốc gia đối với vàng thỏi, loại kim loại quý được giao dịch nhiều nhất tại thị trường tương lai Mỹ.

Động thái này có nguy cơ gây ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng vàng toàn cầu. Chuyên gia cho rằng, Mỹ đánh thuế vàng sẽ khiến thị trường này trở nên khan hiếm vàng. Trong khi Thụy Sỹ là nơi sản xuất vàng lớn của thế giới sẽ dư thừa nguồn cung.

Tuần tới, giá vàng thế giới sẽ chịu áp lực khi Trung Quốc mới công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo tăng 0,3% và mức của tháng trước là tăng âm 0,1%.



Chỉ số CPI tăng trưởng tích cực cho thấy nhu cầu tiêu dùng nội địa của Trung Quốc đang phục hồi. Điều này cho thấy người tiêu dùng đã tăng chi tiêu sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh. Những tín hiệu tích cực từ kinh tế sẽ gây áp lực lên giá vàng.

Giá vàng SJC tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/8 ghi nhận vàng miếng SJC tăng mạnh ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước, còn vàng nhẫn tiếp tục đi ngang giá.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở mức 123,2 – 124,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1,2 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mức 123,2 – 124,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1,2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý đứng quanh mức 122,2 – 124,4 triệu đồng/lượng (mua – bán, đi ngang chiều mua vào và tăng mạnh 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng tăng từ mức 1,8 triệu đồng lên mức 2,2 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 10/8, ghi nhận vàng SJC kết thúc tuần đã tăng mạnh 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chốt tuần trước

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, đứng ở mức 117,8 – 120,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 117,5 – 120 triệu đồng/lượng, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 2,5 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý đứng quanh mức 117 – 120 triệu đồng/lượng, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Kết thúc tuần, giá vàng SJC đã tăng mạnh 900.000 đồng/lượng so với phiên chốt tuần trước. Giá vàng nhẫn cũng tăng 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên tuần trước đó.