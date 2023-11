Giá vàng hôm nay 14/11: Đồng USD suy yếu giúp vàng bật tăng

Giá vàng hôm nay bật tăng sau khi rơi về mức 1.931,7 USD/ounce nhờ đồng USD suy yếu khi cơ quan xếp hạng Moody's thay đổi triển vọng xếp hạng tín dụng của chính phủ Mỹ từ "ổn định" sang "tiêu cực".

Giá vàng hôm nay 14/11: Bật tăng

Giá vàng hôm nay 14/11: Cập nhật giá vàng hôm nay quanh mức 1.946 USD/ounce, tăng nhẹ không đáng kể so với chốt phiên giao dịch liền kề. Tuy nhiên, so với cùng thời điểm sáng qua, kim loại quý đã tăng khoảng 5 USD/ounce, và tăng gần 1% so với mức thấp nhất trong phiên 1.931,7 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng. Nguồn: Tradingeconomics.

Vàng đã tìm thấy một số hỗ trợ sau khi Moody's hạ triển vọng xếp hạng tín dụng của Mỹ từ 'ổn định' xuống 'tiêu cực', do thâm hụt tài chính ngày càng tăng và bế tắc ở Washington. Moody's cho rằng, nếu không có các biện pháp chính sách tài khóa hiệu quả để giảm chi tiêu chính phủ hoặc tăng thu trong môi trường lãi suất cao, thâm hụt tài chính của Mỹ sẽ vẫn rất lớn, làm suy yếu đáng kể khả năng chi trả nợ.

Tới đây, Hoa Kỳ đối mặt với nguy cơ Chính phủ liên bang đóng cửa bắt đầu từ ngày 17/11.



Dữ liệu cho thấy, những lần đóng cửa trước đây đã ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng kinh tế nói chung. Đơn cử, Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ ước tính rằng việc Chính phủ liên bang đóng cửa năm 2013, kéo dài 16 ngày đã dẫn đến việc 800.000 nhân viên liên bang phải nghỉ phép, làm giảm 0,3% mức tăng trưởng GDP trong quý IV/2023.



Biến động giá vàng. Nguồn: Tradingeconomics.

Bên cạnh đó, trong ba lần Chính phủ liên bang đóng cửa gần đây nhất, giá vàng cũng cho thấy sự trì trệ hoặc giảm hoàn toàn. Vào năm 2013, khi Chính phủ liên bang đóng cửa từ ngày 1 - 17/10, giá vàng đã tăng nhẹ nhưng về cơ bản là không thay đổi. Đầu năm 2018, giá vàng thực sự giảm trong thời gian đóng cửa ngắn hạn từ ngày 20 - 23/1.

John Lynch, giám đốc đầu tư của Comerica Wealth Management nói rằng, sự thờ ơ của các nhà đầu tư đối với việc Chính phủ đóng cửa bao trùm lên cả thị trường chứng khoán, bao gồm trái phiếu, đồng bạc xanh và vàng.



Lynch cho biết: “Phân tích của chúng tôi về các loại tài sản khác mang lại kết quả khác nhau, vì hiệu suất của đồng đô la Mỹ, trái phiếu và vàng không cho thấy mối tương quan có ý nghĩa với việc chính phủ đóng cửa. Lãi suất thị trường tăng cao hơn, có thể do lo ngại về giới hạn nợ, điều này hỗ trợ đồng đô la Mỹ và gây áp lực nhẹ lên giá hàng hóa và vàng".

Giá vàng hôm nay 14/11: Vàng SJC nhích nhẹ

Cập nhật 7h30 sáng 14/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC tại Hà Nội, mua vào ở mức 69,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 70,32 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng mua vào. Tương tự như Hà Nội, tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC đang mua vào ở mức 69,5 triệu đồng/lượng và bán ra 70,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hiện được DOJI Hà Nội mua vào ở mức 69,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 70,3 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng mua vào. Giá mua vào tại DOJI TP. Hồ Chí Minh thấp hơn Hà Nội 100.000 đồng/lượng, ở mức 69,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 70,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết lần lượt là 69,55 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 70,28 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng mua vào so với sáng qua. Giá vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu ghi nhận ở mức 58,83 – 59,78 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra.

Vàng miếng PNJ đang mua vào ở mức 58,5 triệu đồng/lượng và 59,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng mỗi chiều so với sáng qua.