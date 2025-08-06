Chính phủ gửi chỉ đạo "nóng" tới Ngân hàng Nhà nước sau khi đặt quyết tâm tăng trưởng GDP 8,3- 8,5%

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 5/8/2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%.

Nghị quyết 226/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 5/8/2025, thay thế Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 5/2/2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.

Tại Nghị quyết, Chính phủ đặt mục tiêu chủ yếu và phương châm chỉ đạo, điều hành là tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong phạm vi được Quốc hội cho phép;

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2025 dưới 4,5%; tổng đầu tư toàn xã hội năm 2025 tăng 11 - 12%.

Đồng thời, huy động và thực hiện vốn đầu tư toàn xã hội trong 06 tháng cuối năm khoảng 2,8 triệu tỷ đồng; tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Theo dõi sát, nắm chắc diễn biến tình hình, phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết này; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; có tư duy đổi mới, đột phá, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó.

Tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc, thực chất với tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề, kiến nghị chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Nghị quyết của Chính phủ cũng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thời gian tới. Trong đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao có giải pháp khả thi, hiệu quả để thu hút, huy động và thực hiện vốn đầu tư toàn xã hội theo mục tiêu đề ra, phấn đấu cao hơn khi có điều kiện thuận lợi, trong 06 tháng cuối năm tập trung thực hiện và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao, toàn bộ số vốn đầu tư công từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2024 dự kiến giải ngân trong năm 2025; vốn đầu tư tư nhân khoảng 1,5 triệu tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút khoảng trên 18 tỷ USD, vốn FDI thực hiện khoảng 16 tỷ USD; vốn đầu tư thực hiện từ các nguồn khác khoảng 165 nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nắm chắc tình hình, điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đồng bộ chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối phù hợp với điều kiện thị trường; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay để hỗ trợ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sinh kế người dân, tăng cường chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh;

Quyết liệt, chủ động điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 công khai, minh bạch, phù hợp với lạm phát được kiểm soát theo mục tiêu, thúc đẩy tăng trưởng đạt từ 8,3 – 8,5% và đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế; chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát và hướng tín dụng vào các ngành sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng truyền thống của nền kinh tế (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) và các động lực mới (bao gồm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nhà ở xã hội...).

NHNN cũng cần chuẩn bị kỹ chính sách tiền tệ các tháng cuối năm 2025 và năm 2026, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 20 tháng 8 năm 2025.

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025

Trước đó,Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, trong điều kiện lạm phát được kiểm soát phù hợp với mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về điều hành tăng trưởng tín dụng (TTTD) phù hợp, kịp thời, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Theo đó, ngày 31/7/2025 NHNN đã thông báo điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu TTTD năm 2025 đối với các TCTD theo nguyên tắc cụ thể, đảm bảo công khai, minh bạch. Việc bổ sung hạn mức này là sự chủ động của NHNN mà các TCTD không cần phải đề nghị.

Đồng thời, NHNN yêu cầu TCTD thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ và NHNN, quyết liệt tổ chức thực hiện các giải pháp về hoạt động tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường tiền tệ. Tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Duy trì ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi và phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay thông qua tiết giảm chi phí, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cơ cấu, tổ chức lại bộ máy. Tiếp tục có chính sách tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng đối với doanh nghiệp, người dân.

Cấp tín dụng đối với khách hàng theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo của NHNN tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 20/1/2025 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2025.

Nhà điều hành yêu cầu các TCTD chấp hành các quy định của pháp luật về tỷ lệ bảo đảm an toàn, giới hạn cấp tín dụng đối với khách hàng, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro; tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng, các biện pháp xử lý nợ xấu, hạn chế nợ xấu phát sinh, thẩm định chặt chẽ trước khi cấp tín dụng và tăng cường kiểm tra, giám sát trước và sau khi cấp tín dụng để đảm bảo chất lượng tín dụng.

Trong thời gian tới, NHNN tiếp tục bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản tạo điều kiện cho các TCTD cung ứng tín dụng cho nền kinh tế và kịp thời có giải pháp điều hành CSTT phù hợp.