Giá vàng hôm nay 14/4: Giá vàng đã tăng hơn 3% trong một tháng, sẽ có điều chỉnh?

Giá vàng lên cao nhất một tháng trong phiên giao dịch ngày thứ tư, nhờ nhu cầu đối với hàng rào chống lại lạm phát leo thang trong bối cảnh căng thẳng Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, sáng nay (14/4), giá vàng lại "cắm đầu" đi xuống...

Giá vàng hôm nay 14/4: Giá vàng lên cao nhất một tháng rồi lại "cắm đầu" đi xuống ngay

Giá vàng hôm nay 14/4: Dự báo giá vàng sẽ vượt quá ngưỡng 2.500 USD/ounce trong năm nay

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ sáng nay (14/4) đứng ở mức 1.977,9-1.978,4 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 3,2 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.981,1-1.981,6 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng giảm 1,5 USD, đứng ở mức 1.975,8 USD/ounce, do đồng USD yếu đi và nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh bán vàng ra.

Giá vàng lên cao nhất một tháng trong phiên giao dịch ngày thứ tư (13/4), nhờ nhu cầu đối với hàng rào chống lại lạm phát leo thang trong bối cảnh căng thẳng Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, theo đó giảm bớt áp lực từ triển vọng lãi suất Mỹ tăng cao và đồng USD mạnh. Trong phiên có thời điểm vàng lên cao nhất kể từ ngày 14/3 ở 1.979,95 USD/ounce.

Dữ liệu cho thấy, giá tiêu dùng hằng tháng của Mỹ đã tăng trong tháng 3 vừa qua, củng cố cho dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng tới, động thái nhằm thắt chặt chính sách tiền tệ để đối phó với lạm phát.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã tăng 8,5% trong 12 tháng qua, là mức tăng cao nhất trong hơn 41 năm qua.

Phần lớn dữ liệu đều nằm trong dự đoán của thị trường, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ thấp hơn và nâng giá vàng không lãi suất lên hơn 1% trong phiên trước đó.

Mỹ cảnh báo xung đột Nga-Ukraine sẽ kéo dài và khốc liệt hơn. Đây là yếu tố hỗ trợ cho giá vàng đi lên cho dù USD lên giá theo những tín hiệu thắt chặt tiền tệ của Fed.

Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ vừa đưa ra dự báo giá vàng sẽ vượt quá ngưỡng 2.500 USD/ounce trong năm nay.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 13/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 69,20 triệu đồng/lượng - 69,82 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 69,15 triệu đồng/lượng - 69,75 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 69,20 triệu đồng/lượng - 69,80 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 69,10 triệu đồng/lượng - 69,80 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 55,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 13/4.