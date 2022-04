Giá vàng hôm nay 15/4: Đồng USD mạnh "đè" giá vàng giảm tiếp

Giá vàng hôm nay 15/4 tiếp đà giảm vì đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu cao. Tuy nhiên, với tâm lý lạc quan trên thị trường, giá vàng được dự báo sẽ sớm đảo chiều đi lên...

Giá vàng hôm nay15/4 tiếp đà giảm vì đồng USD mạnh

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay (15/4) đứng ở mức 1.973,2-1.973,7 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 7,4 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.965,8-1.966,3 USD/ounce. So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng giảm 3,1 USD, đứng ở mức 1.974,2 USD/ounce, do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư bắt đầu xu thế mua vàng vào.

Giá vàng đã giảm trong phiên giao dịch ngày thứ năm (14/4), vì đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng khi giới đầu tư đặt cược vào những đợt tăng lãi suất của Mỹ.

Tuy nhiên, kim loại quý vẫn trong đà ghi nhận một tuần tăng giá nhờ nhu cầu đối với tài sản an toàn trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Ukraine kéo dài và áp lực lạm phát tăng nóng.

Yếu tố chính ảnh hưởng tới thị trường hiện là chỉ số CPI của Mỹ. Dù báo cáo cho kết quả không chênh lệch nhiều so với kỳ vọng của giới chuyên gia, giá vàng vẫn tăng khoảng 15 - 20 USD và ổn định kể từ đó. Chỉ số giá sản xuất hàng tháng của Mỹ tăng nhiều nhất trong hơn 12 năm vào tháng 3, dấu hiệu mới nhất cho thấy lạm phát cao liên tục có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ.

Hiện tại, các tín hiệu cảnh báo về suy thoái kinh tế Mỹ ngày càng rõ nét khi đường cong lợi suất bị đảo ngược. Khi thị trường tiềm ẩn quá nhiều rủi ro, vàng sẽ là kênh được giới đầu tư lựa chọn. Khả năng cao, 1.900 USD/ounce là mốc kháng cự của vàng trong năm nay và chúng sẽ bất chấp chu kỳ tăng lãi suất dồn dập của Fed.

Theo khảo sát giá vàng của Kitco, bất chấp mức giảm 20 USD trước cuối tuần, tâm lý tăng giá vẫn tiếp tục thống trị thị trường vàng với sự biến động khiến các nhà đầu tư chú ý tới mức 2.000 USD/ounce một lần nữa, theo khảo sát giá vàng của Kitco.

Hầu hết 13 nhà phân tích tham gia cuộc khảo sát thị trường vàng ở Phố Wall tuần này đều lạc quan khi được hỏi về kỳ vọng giá vàng trong tuần tới, với 46% dự đoán mức cao hơn; 31% dự báo giảm giá; 23% còn lại cho ý kiến trung lập.

Trên Phố Main, tâm lý của các nhà đầu tư thậm chí còn mạnh hơn. Trong số 1.254 nhà đầu tư bán lẻ tham gia khảo sát, 72% dự đoán giá cao hơn, 16% ước tính giảm và 12% trung lập. Đây là mức tham gia bán lẻ cao nhất kể từ ngày 19/11.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 14/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 68,95 triệu đồng/lượng - 69,57 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 69,00 triệu đồng/lượng - 69,65 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 68,95 triệu đồng/lượng - 69,55 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 69,00 triệu đồng/lượng - 69,60 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 55,0 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 14/4.