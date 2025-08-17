Giá vàng hôm nay 17/8, thế giới chốt phiên tuần giảm sâu

Giá vàng thế giới giao ngay kết thúc giao dịch tuần qua ở quanh ngưỡng 3.335 USD/ounce, giảm mạnh hơn 62 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó (3.397 USD/ounce).

Theo Kitco News, giá vàng thế giới tuần qua giảm mạnh khi dữ liệu lạm phát của Mỹ cao hơn kỳ vọng, khiến đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng lên. Điều này được cho là làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất mạnh tay trong tháng 9 tới.

Cùng với đó, giá vàng thế giới chịu áp lực bởi báo cáo lạm phát với chỉ số CPI tại Mỹ tháng 7 cơ bản đạt được kỳ vọng và vẫn giữ ở mức cao. Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 7 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa dự báo đồng thuận ở mức 2,5%.

Nguồn: Trading Economics

Con số này làm dấy lên lo ngại rằng tác động lạm phát từ các biện pháp thuế quan đang bắt đầu có hiệu lực. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần được ghi nhận ở mức 224.000, thấp hơn một chút so với dự báo 228.000.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin đã gặp nhau tại bang Alaska để thảo luận về vấn đề hòa bình tại Ukraine. Mặc dù cuộc họp kết thúc mà không đưa ra tuyên bố chung nào và các bên cũng không có bình luận nào sau đó, nhưng giới phân tích đều cho rằng đây là tín hiệu tốt thể hiện thiện trí của Nga trong vấn đề hòa bình tại Ukraine.



Chuyên gia dự báo, cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo cấp cao Nga – Mỹ chưa phản ánh lên thị trường tài chính, do đó vào đầu tuần tới có thể giá vàng còn chịu áp lực giảm sâu thêm.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo cho rằng, chỉ số PPI mạnh mẽ sẽ góp phần đẩy chỉ số lạm phát ưa thích của Fed là chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi tăng cao trong tháng 7/2025. Điều này nhiều khả năng khiến Fed phải thận trọng hơn trong các quyết định cắt giảm lãi suất sắp tới.

Còn theo ông Ryan McIntyre, đối tác quản lý tại Sprott Inc nhận định, giá vàng thế giới có thể chứng kiến những biến động mạnh khi thị trường đánh giá đầy đủ tác động của nợ công Mỹ. Ông Ryan McIntyre cho rằng, lực mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương kể từ khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra vẫn là yếu tố hỗ trợ vững chắc cho thị trường. Lực mua này không chỉ giúp duy trì giá vàng ở mức cao mà còn củng cố niềm tin cho giới đầu tư.

Giá vàng SJC duy trì trên mốc 124 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 17/8 ghi nhận vàng miếng SJC và nhẫn cùng giữ giá mua – bán so với phiên trước.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở mức 123,5 – 124,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mức 123,5 – 124,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý đứng quanh mức 122,7 – 124,5 triệu đồng/lượng (mua – bán, đi ngang chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 17/8 ghi nhận vàng SJC vẫn tăng nhẹ trong tuần bất chấp giá vàng thế giới giảm sâu

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 116,8 – 119,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 116,5 – 119,5 triệu đồng/lượng, đi ngang chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý đứng quanh mức 116,4 – 119,4 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng.

Kết thúc tuần, giá vàng SJC vẫn tăng nhẹ 100.000 đồng/lượng so với chốt tuần trước, bất chấp giá vàng thế giới giảm sâu. Trong khi đó, giá vàng nhẫn giảm mạnh đến 1 triệu đồng/lượng so với giá chốt tuần trước đó.