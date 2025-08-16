Giá vàng hôm nay 16/8, thế giới ít biến động

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng ngày 16/8 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.335 USD/ounce, tăng nhẹ hơn 1 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này. Mức tăng này không đáng kể so với đợt giảm sâu 21 USD/ounce so với chốt phiên ngày hôm trước. Giá vàng thế giới trong phiên vừa qua lên mức cao nhất là 3348 USD/ounce, chưa chạm ngưỡng 3350 USD/ounce.

Theo Kitco News, giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu giờ một phần được hỗ trợ bởi chỉ số đô la Mỹ yếu hơn trong ngày. Cùng với đó, nền kinh tế Mỹ công bố doanh số bán lẻ sụt giảm mạnh.

Cụ thể, doanh số bán lẻ tháng 7 của Mỹ tăng 0,5% so với tháng trước, mặc dù bằng với dự báo, nhưng thấp hơn mức tăng 0,9% của tháng trước đó. Doanh số bán lẻ tính theo năm chỉ tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,4%. Sản xuất công nghiệp tháng 7 của Mỹ sụt giảm 0,1% so với tháng trước, thấp hơn mức dự báo là tăng 0% và mức tăng của tháng trước là tăng 0,4%.

Nguồn: Trading Economics

Nhìn vào những dữ liệu kể trên cho thấy nền kinh tế Mỹ đang có những dấu hiệu suy yếu. Đây là yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu mua vàng dự trữ.

Hoạt động sản xuất tại khu vực New York tiếp tục cải thiện trong tháng 8, bước sâu hơn vào vùng tăng trưởng, theo khảo sát Empire State của Cục Dự trữ Liên bang New York. Chỉ số đạt 11,9 điểm, tăng mạnh so với mức 5,5 điểm của tháng 7 và vượt xa dự báo giảm về 0,0.

Báo cáo cho thấy số đơn hàng mới và lượng giao hàng đều tăng, thời gian giao hàng kéo dài đáng kể, nguồn cung có phần khan hiếm hơn. Tồn kho giảm trở lại sau khi tăng trong tháng trước. Số lượng việc làm nhích nhẹ, thời gian làm việc trung bình ổn định. Giá đầu vào tiếp tục tăng mạnh, trong khi tốc độ tăng giá bán có phần chậm lại. Kế hoạch chi tiêu vốn vẫn ở mức thấp.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn thận trọng, bởi họ chờ đợi các thông tin xung quanh cuộc gặp của 2 nhà lãnh đạo cấp cao của Mỹ và Nga là Tổng thống Donald Trump với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại bang Alaska vừa mới diễn ra. Chuyên gia nhận định, cuộc gặp của 2 nhà lãnh đạo cấp cao Nga – Mỹ cho thấy quyết tâm của Mỹ và thiện trí của Nga trong việc tháo gỡ hòa bình tại Ukraine. Thông tin này đã khiến giới đầu tư thận trọng, bởi có thể sau cuộc gặp này có thể căng thẳng Nga – Ukraine có những tiến triển tích cực thì giá vàng sẽ giảm sâu.

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 16/8 ghi nhận vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt đảo chiều giảm mạnh ở cả 2 chiều mua – bán so với phiên trước.

Theo đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mức 123,5 – 124,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 200.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở mức 123,5 – 124,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch ở mức 122,7 – 124,5 triệu đồng/lượng (mua – bán, đi ngang chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 116,8 – 119,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 700.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch quanh mức 116,5 – 119,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch ở mức 116,5 – 119,5 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.