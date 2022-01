Giá vàng hôm nay 18/1: Nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh bán vàng ra, áp lực đối với vàng...

Giá vàng hôm nay 18/1 tăng nhích tăng nhẹ trong bối cảnh lạm phát lên cao, bất ổn địa chính trị gia tăng và đồng USD suy yếu. Nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh bán vàng ra là áp lực đối với vàng...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay 18/1 đứng ở mức 1.819,8-1.820,3 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 1,1 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.818,7-1.819,2 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng tăng nhẹ 0,5 USD, đứng ở mức 1.819,7 USD/ounce do đồng USD suy yếu và nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh bán vàng ra.

Giá vàng trên thị trường quốc tế nhích tăng trong bối cảnh lạm phát lên cao, bất ổn địa chính trị gia tăng và đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, xuất hiện áp lực mới tác động tiêu cực tới mặt hàng kim loại quý.

Dữ liệu ở nhiều nước cho thấy lạm phát gia tăng. Đây là yếu tố thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý. Giới đầu tư cũng đánh giá triển vọng chính sách kinh tế toàn cầu để tìm kênh đầu tư phù hợp.

Giá vàng tăng nhẹ còn do bất ổn địa chính trị ở một số khu vực, trong đó có bạo loạn tại Kazakhstan. Vàng cũng được tiếp sức sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất cho vay trung hạn lần đầu tiên sau gần 2 năm khi thị trường bất động sản lao dốc và các đợt bùng phát virus lặp đi lặp lại làm giảm triển vọng tăng trưởng của nước này.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, sự gia tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ trên cơ sở những tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã kìm hãm đà tăng của giá vàng.

Đồng USD giảm giá khiến vàng rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đạt mức cao nhất trong hai năm vào tuần trước do kỳ vọng tăng lãi suất.

Trọng tâm mà thị trường quan tâm hiện đang là cuộc họp từ ngày 25-26/1 tới của Fed sau khi các nhà hoạch định chính sách cảnh báo vào tuần trước rằng họ sẽ bắt đầu tăng lãi suất vào tháng 3 để kiềm chế lạm phát gia tăng.

Giá vàng trong nước, tổng hợp giá vàng SJC tại các thương hiệu kinh doanh lớn trong nước tại thời điểm chốt phiên ngày 17/1: Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở 61,1 - 61,7 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji hiện niêm yết giá vàng SJC tại: 61,0 - 61,6 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý niêm yết tại: 61,25 – 61,65 triệu đồng/lượng. Hệ thống PNJ niêm yết tại: 60,9 – 61,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được niêm yết tại: 61,26 – 61,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng 999,9, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,69 – 53,34 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức giao dịch tại 52,1 – 53,2 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,0 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 17/1.