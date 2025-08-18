Giá vàng hôm nay 18/8: Bật tăng mạnh sau pha chỉnh nhẹ

Giá vàng hôm nay 18/8, vàng thế lội ngược dòng tăng mạnh

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 55 sáng ngày 18/8 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.325 USD/ounce, giảm gần 10 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua. Tuy nhiên chỉ khoảng 30 phút sau giá vàng đã nhảy mạnh lên mức 3.340 USD/ounce.

Theo Kitco News, giá vàng có thể biến động mạnh tùy thuộc kết quả hội nghị thượng đỉnh giữa Trump và Putin về thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine. Theo đó, rủi ro kinh tế vĩ mô và địa chính trị sẽ gia tăng trong nửa cuối năm, qua đó củng cố vai trò trú ẩn của vàng. Triển vọng giá vàng vẫn tích cực nhờ các yếu tố như nguy cơ tăng thuế, kinh tế toàn cầu chậm lại, chính sách tiền tệ Mỹ nới lỏng và đồng USD suy yếu.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy phần lớn các chuyên gia phố Wall dự đoán thị trường tiếp tục đi ngang. Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management nhận định, giá vàng có thể phụ thuộc vào cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Putin, sự kiện có thể kéo vàng bật mạnh lên hoặc lao dốc ngay lập tức.

"Ngoài ra, vàng có lẽ sẽ tiếp tục dao động trong vùng giá hiện tại với xu hướng nhích lên. Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt lãi suất tháng 9 đã được thị trường tính đến, nên cần thêm tín hiệu nới lỏng tiền tệ để vàng thật sự bứt phá. Tạm thời giữ nguyên quan điểm trung lập, nhưng kèm lưu ý rủi ro”, ông Adrian Day nhận định.

Đồng quan điểm, Giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, Colin Cieszynski nói rằng: “Tôi trung lập với vàng tuần tới. Hai sự kiện lớn là hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và ông Putin và hội nghị Jackson Hole tuần tới có thể tác động tới USD, gián tiếp ảnh hưởng đến vàng. Nhưng giữa hai sự kiện này, thị trường có lẽ sẽ khá yên ắng”.

Trong số 10 chuyên gia phân tích tham gia khảo sát vàng của Kitco News, kết quả cho thấy Phố Wall vẫn phân vân sau một tuần vàng chỉ dao động đi ngang. Chỉ 1 chuyên gia, tương đương 10% dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần này, một người khác dự đoán giá giảm, trong khi đa số 8 chuyên gia, tương đương 80% cho rằng giá sẽ tiếp tục đi ngang.

Ở chiều ngược lại, khảo sát trực tuyến của Kitco nhận được 183 phiếu từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Trong đó, 115 người, tương đương 63% kỳ vọng giá vàng sẽ tăng, 33 người, tương đương 18% dự báo giảm và 35 người, tương đương 19% tin rằng giá sẽ tiếp tục tích lũy trong tuần tới.





Tuần này, thị trường sẽ đón nhận một số dữ liệu quan trọng về nhà ở và sản xuất, nhưng tâm điểm vẫn dồn về Fed. Thứ ba sẽ công bố số liệu khởi công và cấp phép xây dựng nhà ở tháng 7. Thứ tư tập trung vào biên bản cuộc họp FOMC tháng 7, các bài phát biểu của các Thống đốc Fed Waller và Bostic, cùng khai mạc hội nghị thường niên Jackson Hole.

Thứ năm sẽ có loạt dữ liệu như chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) sơ bộ tháng 8 của S&P Global và doanh số nhà hiện hữu tháng 7. Tuần sẽ khép lại bằng bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Fed Jerome Powell sáng thứ sáu tại Jackson Hole.

Giá vàng trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay 18/8 ghi nhận giá vàng miếng SJC và nhẫn cùng giữ giá ở cả 2 chiều mua – bán so với phiên trước.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở mức 123,5 – 124,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 123,5 – 124,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý đứng quanh mức 122,7 – 124,5 triệu đồng/lượng (mua – bán, đi ngang chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, đứng ở mức 116,8 – 119,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 116,5 – 119,5 triệu đồng/lượng, đi ngang chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý đứng quanh mức 116,4 – 119,4 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.