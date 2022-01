Giá vàng hôm nay 19/1: Vàng giật mạnh liên hồi trong phiên, áp lực mới tác động tiêu cực lên giá

Giá vàng hôm nay 19/1 đang dần rời xa ngưỡng 1.820 USD/ounce, trước áp lực mới tác động tiêu cực về giá...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay (19/1) đứng ở mức 1.814,3-1.814,8 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 5,1 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.819,4-1.819,9 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng giảm nhẹ 0,2 USD, đứng ở mức 1.813,4 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào.

Trong phiên giao dịch đêm 18/1 rạng sángngày 19/1/2022, giá vàng giật mạnh liên hồi, đã có lúc rớt về 1.805 USD/ounce và nhanh chóng được kéo lên 1.818,6USD/ounce....



Giá vàng hôm nay 19/1 đang dần rời xa ngưỡng 1.820 USD/ounce, trước áp lực mới tác động tiêu cực lên giá. Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cao nhất trong hai năm và chỉ số USDX mạnh hơn trong ngày, trên cơ sở những tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ của Fed, bất chấp lạm phát lên cao và bất ổn địa chính trị gia tăng.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã lên cao nhất trong 2 năm, trong khi đồng USD tăng so với các đồng tiền đối thủ khác trên cơ sở những tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ của Fed, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác.

Chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ, tăng 0,58% lên 95,71.

Mặc dù vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát, kim loại quý rất nhạy cảm đối với việc tăng lãi suất của Mỹ - yếu tố làm tăng chi phí cơ hội của việc sở hữu tài sản không sinh lời như vàng.

Tâm điểm của giới đầu tư toàn cầu trong ngắn hạn vẫn là cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), diễn ra trong hai ngày 25-26/1 tới đây, theo đó, Fed có thể chính thức thông báo thời điểm tăng lãi suất cơ bản để kiềm chế đà tăng của lạm phát.

Giá vàng đã giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (18/1), vì đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý, trong khi giới đầu tư tập trung vào cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới để tìm kiếm thêm thông tin về thời điểm tăng lãi suất.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Future, cho biết nếu Fed thông báo nâng lãi suất vào tuần tới, thị trường vàng có thể ghi nhận một đợt bán tháo và đẩy giá xuống dưới mức 1.800 USD.

"Tuy nhiên đó chỉ là mức thấp tạm thời vì thị trường sẽ nhận ra Fed đang ở vị thế không tốt nếu cơ quan này tăng lãi suất trước tháng 3", ông Haberkorn nói thêm.

Sau đợt tăng lãi suất đầu tiên, giá vàng có thể giao dịch trong khoảng 1.780 - 1.830 USD/ounce.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 18/1, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 61,10 triệu đồng/lượng - 61,72 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 61,10 triệu đồng/lượng - 61,73 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 61,05 triệu đồng/lượng - 61,65 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 60,95 triệu đồng/lượng - 61,65 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 18/1.