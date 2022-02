Giá vàng hôm nay 26/2 đảo chiều lao dốc, nhà đầu tư ồ ạt bán ra không kịp. Sau cú sốc địa chính trị về chiến sự Nga - Ukraine, vàng đã giảm xuống dưới mức 1.900 USD/ounce.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay đứng ở mức 1.889-1.889,5 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 1 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.890-1.890,5 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng giảm mạnh 14,5 USD, đứng ở mức 1.889 USD/ounce, do nhà đầu tư ồ ạt bán vàng ra, dù đồng USD suy yếu.

Các nhà phân tích chỉ ra sự rõ ràng xung quanh các lệnh trừng phạt là một trong những lý do đằng sau sự suy thoái của thị trường vàng, theo đó, nhiều người đã định giá theo phản ứng gay gắt hơn nhiều từ phương Tây. Cú sốc ban đầu về những gì diễn ra giữa Nga và Ukraine đã khiến tất cả các kim loại trú ẩn an toàn cao hơn, đặc biệt là vàng và bạc. Các mặt hàng khác bị ảnh hưởng bởi Nga cũng tăng giá. Nhưng mọi thứ dường như bắt đầu quay trở lại, các cuộc gọi ký quỹ đã được đáp ứng và các nhà giao dịch rời khỏi vị trí, thậm chí là ồ ạt chốt lời.

Tuy nhiên, nhà phân tích Daniel Briesemann của Commerzbank cho rằng sự sụt giảm của giá vàng là quá sớm, khi rủi ro vẫn có thể leo thang hơn nữa và nó có thể chỉ là một sự điều chỉnh tạm thời.

Một số người tham gia thị trường tin rằng các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt đối với Nga là không đủ cứng rắn, ông Briesemann nói thêm.

Giá vàng - kim loại quý được coi là tài sản trú ẩn an toàn - đã tăng hơn 3% lên mức 1.973,96 USD trong phiên trước sau khi chiến sự Nga - Ukraine xảy ra. Giá đã giảm hơn 90 USD từ đỉnh xác lập hôm 24/2.

Trong nước, giá vàng hôm nay 26/2 vừa đảo chiều cắm đầu lao dốc, giảm sâu tới 1,8 triệu đồng/lượng, sau những phiên tăng dữ dội, vượt đỉnh lịch sử, rồi phá mốc 67 triệu đồng/lượng. Sau khi tăng mạnh vượt mốc 67 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước đã quay đầu giảm trước căng thẳng Nga và Ukraine.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 25/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC Hà Nội: 64,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 65,82 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM: 64,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 65,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 64,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 65,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 64,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 65,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước vào khoảng 12,95 triệu đồng/lượng.