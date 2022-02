Giá vàng hôm nay 23/2 trên thị trường quốc tế tiếp tục treo ở mức cao quanh đỉnh 8 tháng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Ukraine lên cao. Trong nước, giá vàng lập đỉnh mới, tiến sát 64 triệu đồng/lượng...

Giá vàng hôm nay 23/2: Tiếp tục tăng cao, vàng SJC vượt đỉnh lịch sử, tiến sát 64 triệu đồng.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay (23/2) đứng ở mức 1.899,7-1.900,2 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 3,7 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.896-1.896,5 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng tăng 2,3 USD, đứng ở mức 1.900,8 USD/ounce do đồng USD yếu đi dù lực mua vàng vào tiếp tục chiếm áp đảo.

Trên thị trường quốc tế, căng thẳng Ukraine những ngày này kéo giá kim loại quý lên đỉnh 9 tháng, tâm lý ngại rủi ro tăng lên và căng thẳng địa chính trị đang ở mức cao. Giá vàng dao động mạnh, có lúc tăng 20 USD trong 24 giờ vọt lên 1.915 USD/ounce; có lúc giảm xuống dưới 1.900 USD/ounce do một số đợt bán tháo...

Nhận định của nhà phân tích thị trường cấp cao Jeffrey Halley của OANDA cho rằng, giá vàng thế giới luôn sẵn sàng bật tăng ngay trở lại khi tình hình xấu đi, có rất ít lý do để khiến vàng suy yếu vào thời điểm này.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hôm qua giảm mạnh vì căng thẳng Ukraine và khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất cơ bản. Quan chức Fed thừa nhận lạm phát đang "bóp nghẹt" nền kinh tế và thị trường việc làm. Dù vậy, việc nâng lãi suất sẽ còn phụ thuộc vào nhiều số liệu khác. Lãi suất tăng sẽ khiến vàng kém hấp dẫn do không trả lãi cố định.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 22/2, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 63,00 triệu đồng/lượng - 63,62 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 63,00 triệu đồng/lượng - 63,63 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 62,95 triệu đồng/lượng - 63,65 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 62,75 triệu đồng/lượng - 63,65 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 9,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 22/2.