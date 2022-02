Giá vàng hôm nay 28/2: Bật tăng nhanh trở lại đầu tuần, nhà đầu tư lạc quan vào khả năng thu lãi

Giá vàng hôm nay 28/2 bật tăng trở lại trên ngưỡng 1.900 USD/ounce. Các nhà đầu tư vẫn tỏ ra lạc quan vào khả năng tăng giá nên đã đẩy mạnh mua vàng vào ngay phiên đầu tuần...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ 30 sáng nay đứng ở mức 1.915-1.915,5 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 26 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.889-1.889,5 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên cuối tuần qua, giá vàng tăng 21 USD/ounce, đứng ở mức 1.910,1 USD/ounce do nhà đầu tư vẫn tỏ ra lạc quan vào khả năng tăng giá nên đã đẩy mạnh mua vàng vào và đồng USD tăng lên.

Giá vàng bật tăng trở lại trên ngưỡng 1.900 USD/ounce trong phiên giao dịch sáng ngày thứ hai (28/2), sau khi lao dốc khoảng 100 USD vào cuối tuần trước, vì thị trường phản ứng với khủng hoảng tại Ukraine.

Dự báo về giá vàng tuần này, chuyên gia phân tích Daniel Briesemann của Commerzbank cho rằng: “Việc giá giảm bây giờ là quá sớm, xung đột có nguy cơ leo thang hơn nữa và đó có thể chỉ là một sự điều chỉnh tạm thời”.

Đồng quan điểm, nhà phân tích David Madden của Equiti Capital cũng cho rằng, vàng sẽ vẫn tìm thấy sự hỗ trợ mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường bất ổn và căng thẳng địa chính trị leo thang. Bên cạnh đó, một số nhà phân tích cũng lạc quan về thị trường vàng vì lạm phát cũng đang là mối đe dọa kinh tế đáng kể hơn so với xung đột ở Đông Âu.

Với quan điểm ngược lại, Naeem Aslam - Trưởng Bộ phận Phân tích thị trường của Công ty AvaTrad nhận định, số liệu lạm phát cao hơn sẽ chỉ khiến Fed kiên định với kế hoạch nâng lãi suất của mình trong năm nay. Vì vậy, lạm phát gia tăng có thể sẽ hạn chế đà đi lên của giá vàng, vì khi lãi suất tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng cũng sẽ cao hơn, khiến kim loại quý này bớt hấp dẫn với giới đầu tư.

Theo khảo sát của Kitco News, 15 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia có 6 người, tương đương 40%, dự báo giá sẽ tăng trong tuần tới; 7 người, tương đương 47%, dự báo giá sẽ giảm; và 2 người dự báo giá đi ngang.

Trong khi đó, 1.001 phiếu khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 710 người dự báo giá sẽ tăng, tương đương 71%; 187 người, tương đương 19%, dự báo giá giảm; và 104 người, tương đương 10%, có ý kiến trung lập.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 27/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC Hà Nội: 64,55 triệu đồng/lượng (mua vào) - 65,77 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM: 64,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 65,75 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 64,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 65,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 64,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 65,6 triệu đồng/lượng (bán ra).