Giá vàng hôm nay 20/1: Tăng trở lại trong bối cảnh lạm phát gia tăng, nhà đầu tư gom mạnh

Giá vàng hôm nay 20/1 tăng mạnh trở lại trong bối cảnh lạm phát gia tăng trên phạm vi toàn cầu, thị trường đặc biệt quan tâm tới động thái của Fed sau cuộc hợp tới.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay (20/1) đứng ở mức 1.839,7-1.840,2 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 1 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.838,7-1.839,2 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng tăng 2,9 USD, đứng ở mức 1.843,2 USD/ounce, do đồng USD suy yếu và nhà đầu tư đẩy mạnh gom vàng vào.

tradingeconomics.com

tradingeconomics.com

Kitco Gold Index (KGX)

Giá vàng thế giới đã tăng vào phiên giao dịch thứ Tư (19/1) khi thị trường hướng quan tâm đến kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 25-26/1 tới. Nhiều chuyên gia cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ sớm tăng lãi suất trong nỗ lực dập tắt lạm phát đang gia tăng.

Ông Ed Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại công ty môi giới OANDA, cho biết sự suy yếu của lợi suất đã dẫn đến sự bứt phá về kỹ thuật đối với vàng, nhưng nó vẫn có thể giao dịch trong phạm vi 1.800 - 1.840 USD cho đến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra vào tuần tới.

Kỳ vọng Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 3 đã gây áp lực lên vàng trong năm nay, vì lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý.

Vàng còn được hưởng lợi từ sức hấp dẫn của nó như một hàng rào chống lại lạm phát khi giá dầu tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2014, làm dấy lên lo ngại rằng áp lực giá có thể gia tăng.



Tổng hợp giá vàng SJC tại các thương hiệu kinh doanh lớn trong nước tại thời điểm chốt phiên ngày 19/1: Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở 61,15 - 61,75 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji hiện niêm yết giá vàng SJC tại: 61,05 - 61,65 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý niêm yết tại: 61,27 – 61,67 triệu đồng/lượng. Hệ thống PNJ niêm yết tại: 61 – 61,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được niêm yết tại: 61,28 – 61,65 triệu đồng/lượng. Giá vàng 999,9, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,71 – 53,36 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức giao dịch tại 52,15 – 53,25 triệu đồng/lượng.