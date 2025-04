Giá vàng hôm nay 22/4: Vàng tiếp tục "lên đồng" sau khi ông Trump đe dọa tính độc lập của Fed

Giá vàng hôm nay trên thế giới 22/4: Vàng tiếp tục phá đỉnh

Trong phiên giao dịch hôm nay 22/4, giá vàng thế giới tiếp tục tăng vọt, chính thức vượt mốc 3.400 USD/ounce và lập đỉnh mới tại mức 3.430 USD – mức cao nhất lịch sử. Động lực chính đến từ căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, làm dấy lên lo ngại về khả năng can thiệp chính trị vào chính sách tiền tệ và làm suy yếu tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Tại thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay (XAU/USD) đang giao dịch quanh mức 3.425 USD/ounce, sau khi phục hồi mạnh từ mức thấp nhất trong ngày là 3.329 USD. Tính chung, vàng đã tăng hơn 2,5% so với phiên trước, tiếp nối đà tăng mạnh kéo dài nhiều tuần qua.

Nguyên nhân chính khiến nhà đầu tư đổ xô tìm đến vàng là do những phát ngôn công kích của Tổng thống Trump nhắm vào Powell. Ông gọi Chủ tịch Fed là "một kẻ thất bại lớn" vì liên tục trì hoãn việc giảm lãi suất, và cho rằng Powell luôn hành động quá chậm chạp so với yêu cầu của nền kinh tế. Những bình luận này ngay lập tức gây chấn động thị trường, làm dấy lên lo ngại rằng chính quyền Trump đang muốn gây sức ép để định hướng chính sách tiền tệ, từ đó đe dọa nghiêm trọng đến tính độc lập của Fed – một yếu tố then chốt trong điều hành kinh tế Mỹ.

Song song với đó, Chủ tịch Powell tuần trước đã nhấn mạnh rủi ro của một kịch bản “stagflation” (lạm phát cao đi kèm tăng trưởng chậm), cho biết Fed sẽ tiếp tục giữ lập trường “chờ và quan sát” thay vì hành động vội vàng. Tuy nhiên, diễn biến chính trị và phát ngôn trái chiều từ Tổng thống đang khiến thị trường hoài nghi về sự vững vàng trong lập trường chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ.

Thêm vào đó, chỉ số DXY – đo lường sức mạnh đồng USD – đã giảm mạnh về mức 97,92, thấp nhất trong ba năm, càng hỗ trợ thêm cho đà tăng của vàng. Bất chấp việc lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng thêm 4 điểm cơ bản lên 4,373% và lợi suất thực tăng 3,5 điểm, giá vàng vẫn giữ vững đà đi lên – một minh chứng cho nhu cầu trú ẩn mạnh mẽ của dòng tiền.

Thị trường hiện đang hướng sự chú ý đến loạt phát biểu quan trọng của các quan chức Fed trong tuần này, bao gồm Phó Chủ tịch Philip Jefferson, Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker và Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế như chỉ số PMI tổng hợp S&P Global, đơn hàng lâu bền, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số RSI đã rơi vào vùng quá mua, cho thấy khả năng điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, với việc giá vàng đã vượt qua đỉnh gần nhất, xu hướng tăng vẫn được củng cố, với mục tiêu tiếp theo là 3.450 USD/ounce trong ngắn hạn. Trong kịch bản điều chỉnh, vùng hỗ trợ đầu tiên là 3.357 USD – đỉnh ngày 17/4, tiếp theo là vùng 3.300 USD.

Các chuyên gia của Citi mới đây cũng dự báo giá vàng hoàn toàn có khả năng chạm mốc 3.500 USD trong vòng ba tháng tới, nếu các yếu tố địa chính trị và chính sách tiền tệ tiếp tục gây bất ổn cho thị trường tài chính toàn cầu. Trong bối cảnh đó, vàng tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc là tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu.

Giá vàng hôm nay trong nước 22/4: Tăng sốc trở lại sau một phiên giảm, tiến sát mốc 120 triệu đồng/lượng

Sau phiên điều chỉnh mạnh vào cuối tuần trước, thị trường vàng trong nước ngày 21/4 bất ngờ đảo chiều tăng mạnh trở lại, ghi nhận mức tăng lên tới 4 triệu đồng/lượng chỉ sau một phiên giảm sâu. Diễn biến này nằm trong dự báo của giới chuyên gia, khi giá vàng thế giới cũng tăng vọt trong phiên đầu tuần và tiến sát mốc 3.450 USD/ounce – mức cao nhất mọi thời đại.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM hiện được niêm yết ở mức 116 – 118 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 4 triệu đồng mỗi chiều so với phiên liền trước. Mức chênh lệch mua – bán thu hẹp về 2 triệu đồng/lượng, cho thấy thị trường bắt đầu ổn định trở lại sau cú sốc điều chỉnh.

Tương tự, Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá vàng miếng SJC lên 116 – 118 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng đồng đều 4 triệu đồng mỗi chiều, trong khi mức chênh lệch giữ ở 2 triệu đồng.

Tại Phú Quý, giá mua vào được đẩy lên 115,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở 118 triệu đồng/lượng, mức tăng lần lượt là 5 triệu đồng và 4 triệu đồng so với phiên trước. Chênh lệch mua – bán giảm còn 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với các dòng vàng nhẫn, mức tăng cũng không kém cạnh. Vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tăng 3 triệu đồng chiều mua và 4 triệu đồng chiều bán, hiện đứng tại 114,5 – 118 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ghi nhận mức giá 113,5 – 117 triệu đồng/lượng, tăng 4 triệu đồng chiều mua và 3,5 triệu đồng chiều bán. Trong khi đó, vàng nhẫn tròn trơn 999,9 của Phú Quý cũng được điều chỉnh lên 113,8 – 116,8 triệu đồng/lượng, với mức tăng lần lượt là 4,3 triệu và 3,3 triệu đồng mỗi chiều.

Sự hồi phục mạnh mẽ này được lý giải là theo sát đà tăng của thị trường vàng thế giới, khi kim loại quý tiếp tục hút mạnh dòng tiền trú ẩn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, xung đột chính sách tiền tệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Fed Jerome Powell, cùng với nỗi lo về khả năng mất tính độc lập của Fed.

Dự báo, giá vàng trong nước hôm nay có thể sẽ vượt mốc 120 triệu đồng/lượng nếu giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng hiện tại. Một yếu tố quan trọng được thị trường theo dõi sát là cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) diễn ra trong ngày hôm nay tại Mỹ, nơi các đánh giá và phân tích về sức khỏe kinh tế toàn cầu sẽ được công bố. Những nhận định này có thể tác động mạnh lên thị trường tài chính thế giới, trong đó có vàng, và sẽ là tín hiệu định hướng quan trọng cho xu hướng giá trong các phiên tới.

Với những diễn biến mới này, giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ biến động từ thị trường quốc tế và cân nhắc chiến lược đầu tư phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vàng đang bước vào giai đoạn nhạy cảm và có tính biến động cao.