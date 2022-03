Giá vàng hôm nay 23/3: Lao thẳng đứng vì Fed cứng rắn trong vấn đề lạm phát

Giá vàng hôm nay 23/3 lao thẳng đứng về ngưỡng 1.916 USD/ounce, trên sàn quốc tế khi Fed khẳng định việc tăng lãi suất sẽ còn tiếp tục cho đến khi lạm phát nằm trong tầm kiểm soát và mức tăng có thể mạnh hơn.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay đứng ở mức 1.921,7-1.922,2 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 6,3 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.915,4-1.915,9 USD/oucne (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng giảm mạnh 4,4 USD, đứng ở mức 1.917,3 USD/ounce, do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư đảo chiều bán vàng ra rất mạnh.

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch chiều qua (22/3) khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ lên cao nhất trong nhiều năm, sau lập trường chính sách cứng rắn để kiểm soát lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công khai.

Tuyên bố hành động cứng rắn với vấn đề lạm phát - yếu tố mà Chủ tịch Fed Jerome Powell cho rằng, đang gây tổn hại đến quá trình phục hồi kinh tế - được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Fed tăng lãi suất lần đầu tiên trong hơn 3 năm - đã tác động khá mạnh đến giá vàng.

Nhất là khi Fed khẳng định việc tăng lãi suất sẽ còn tiếp tục cho đến khi lạm phát nằm trong tầm kiểm soát và mức tăng có thể mạnh hơn. Trong ngày hôm qua, có thời điểm giá vàng rơi xuống sát ngưỡng 1.920 USD/ounce trước khi hồi phục nhẹ trở lại.

Vàng rất nhạy cảm đối với sự gia tăng của lãi suất Mỹ, vì nó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời là vàng.

Theo chiến lược gia thị trường cấp cao Bob Haberkorn của RJO Futures, việc Fed sẵn sàng tăng 0,5 điểm so với 0,25 điểm trong tương lai là khá cứng rắn và đã đẩy giá vàng xuống thấp hơn.

Kết thúc phiên giao dịch 22/3, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 67,85 triệu đồng/lượng - 68,77 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 67,85 triệu đồng/lượng - 68,75 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 67,80 triệu đồng/lượng - 68,80 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 67,65 triệu đồng/lượng - 68,85 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 22/3.