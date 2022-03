Giá vàng hôm nay 24/3: Vàng đảo chiều tăng mạnh, nhà đầu tư lo lạm phát, xung đột

Giá vàng hôm nay 24/3 bất ngờ đảo chiều tăng mạnh khi các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn an toàn trước lạm phát tăng vọt và cuộc khủng hoảng Ukraine có thể gây ra nhiều hệ lụy.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay đứng ở mức 1.948,1-1.948,6 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 21,9 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.926,2-1.926,7 USD/oucne (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng tăng mạnh 4,3 USD, đứng ở mức 1.948,3 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư đẩy mạnh mua vàng vào.

Giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều vào thứ tư khi các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn an toàn trước lạm phát tăng vọt và cuộc khủng hoảng Ukraine có thể gây ra nhiều hệ lụy, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ tăng.

Vàng vốn được coi là một hàng rào chống lạm phát và nơi tin tưởng để giữ tiền khi bất ổn địa chính trị gia tăng.

Trước đó, giá vàng đã tăng lên gần mức cao kỷ lục vào đầu tháng này, nhưng sau đó chứng kiến sự sụt giảm trước quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp chính sách quan trọng của tổ chức này vào tuần trước. Kể từ đó, vàng đã chuyển sang một vùng giá ổn định hơn.

Căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Ukraine và biến thể mới BA.2, hiện chiếm một nửa số ca mắc mới Covid-19 trên hầu hết nước Mỹ, đã hỗ trợ giá vàng.

Liên quan đến thị trường vàng, theo thông tin trên trang Axios, ngày 23/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen sẽ gặp các thượng nghị sĩ trong tuần này để thảo luận về dự luật đóng băng số vàng dự trữ của Nga.

Thị trường vàng đảo chiều còn do giá dầu tăng trở lại. Giá dầu tăng khi EU tính toán việc cấm nhập khẩu dầu từ Nga.

Vàng được dự báo còn được hỗ trợ khá mạnh bởi những căng thẳng quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn không khả quan hơn. Cuộc chiến đã bước sang tháng thứ 2 nhưng chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Kết thúc phiên giao dịch 23/3, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 68,10 triệu đồng/lượng - 68,82 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 68,10 triệu đồng/lượng - 68,80 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 67,70 triệu đồng/lượng - 68,60 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 68,00 triệu đồng/lượng - 68,80 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 23/3.