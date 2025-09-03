Giá vàng hôm nay 3/9, thế giới tiếp đà tăng

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 15 phút sáng nay ngày 3/9 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.530 USD/ounce, tăng mạnh 46 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 3.532 USD/ounce, tăng mạnh hơn 56 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng thế giới tăng cao do nhu cầu trú ẩn của kim loại này gia tăng. Trong bối cảnh hiện tại, lạm phát leo thang và căng thẳng địa chính trị là hai nguyên nhân chính khiến các ngân hàng trung ương đẩy mạnh tích trữ.

Cùng với đó, đồng USD suy yếu cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy giá vàng. Các chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tạo áp lực lên đồng bạc xanh, kéo chỉ số USD giảm 9,8% từ đầu năm và lần đầu rơi xuống dưới mốc 100. Thêm vào đó, chiến lược gây sức ép của chính quyền Trump đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Fed, qua đó tạo thêm áp lực mất giá cho USD.

Ngoài ra, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh khi nền kinh tế Mỹ công bố nhiều dữ liệu kinh tế kém tích cực. Cụ thể, Viện Chính sách và Chính trị của Mỹ cho biết chỉ số niềm lạc quan kinh tế Mỹ sụt giảm mạnh từ mức 50,9 điểm của tháng 8 xuống còn 48,7 điểm trong tháng 9, mức này thấp hơn nhiều dữ liệu mà các chuyên gia dự báo là 51,8 điểm.

Chỉ số này đo lường cảm tính của người tiêu dùng liên quan đến các điều kiện kinh tế, nó đánh giá triển vọng kinh tế của họ trong 6 tháng tới về các quan điểm tài chính cá nhân và niềm tin của họ đối với các chính sách kinh tế liên bang.



Bà Joni Teves, chuyên gia về kim loại quý của Ngân hàng Thụy Sĩ UBS nhận định, việc các nhà đầu tư tăng cường phân bổ vàng, đặc biệt là khi Fed sắp cắt giảm lãi suất, đang đẩy giá lên cao hơn.

"Kịch bản cơ bản của chúng tôi là vàng sẽ tiếp tục đạt mức cao mới trong các quý tới. Môi trường lãi suất thấp hơn, dữ liệu kinh tế yếu hơn và bất ổn vĩ mô gia tăng cũng như rủi ro địa chính trị tiếp tục thúc đẩy vai trò của vàng như một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư", bà Joni Teves nhận định.

Giá vàng nhẫn "leo thang"

Giá vàng hôm nay 3/9 ghi nhận giá vàng nhẫn tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó. Trong khi, vàng SJC đi ngang giá và neo ở mức "đỉnh".

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 128,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 128,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua - bán, đi ngang chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng ở mức 2,5 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 3/9 ghi nhận giá vàng nhẫn tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 124,7 - 127,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 124,5 - 127,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch giữa hai chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 124,3 - 127,3 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.