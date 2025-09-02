Giá vàng hôm nay 2/9: Vàng thế giới tiếp đà "leo thang"

Giá vàng hôm nay 2/9, thế giới tăng mạnh

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 30 phút sáng nay ngày 2/9 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.484 USD/ounce, tăng mạnh 41 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 3.476 USD/ounce, tăng mạnh hơn 60 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh bất chấp các dữ liệu kinh tế tích cực. Giới phân tích cho rằng, nguyên nhân chính khiến vàng tăng mạnh giá là do đồng USD giảm sâu và căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chuyên gia nhận định, Fed là cơ quan hoạt động độc lập với chính phủ. Khi một tổng thống Mỹ sa thải thống đốc Fed sẽ cho thấy mức độ leo thang đối đầu giữa chính phủ và cơ quan hoạch định chính sách rất căng thẳng.

Những căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Fed vẫn chưa được giải quyết, do đó nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh mua vàng nhằm bảo toàn vốn trong điều kiện lo ngại bất ổn trên thị trường tài chính.

Ngoài ra, tình hình địa chính trị cũng có thể góp phần vào đà tăng của vàng. Những hy vọng về một thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đã phai nhạt, làm tăng thêm sự bất ổn trên toàn cầu và thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Trước đó, ông Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập và là nhà sáng lập BubbleBubble Report, cho biết đợt bứt phá giá vàng lần này chủ yếu được giải thích từ góc độ kỹ thuật.

“Phần lớn nguyên nhân là do kỹ thuật. Vàng đang ở trong một giai đoạn nén biến động, kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 4 thì đi ngang và hình thành mô hình tam giác. Nó giống như một chiếc lò xo bị nén, và giờ thì lực ép ấy đang được giải phóng”, ông Jesse Colombo phân tích.

Ông Jesse Colombo đặt mục tiêu vàng tương lai trên sàn Comex sẽ đóng cửa trên 3.500 USD/ounce vào cuối tuần.

“Đó là vùng kháng cự quan trọng hồi tháng 4. Nếu vượt qua được, tôi tin khả năng cao vàng sẽ hướng tới 4.000 USD/ounce hoặc hơn trong vài tháng tới, miễn là cú bứt phá được xác nhận. Đồng thời tin rằng nếu vàng giữ vững trên các mốc hiện tại, giai đoạn tiếp theo của chu kỳ tăng giá nhiều năm sẽ chính thức khởi động”, ông Jesse Colombo nhấn mạnh.

Giá vàng trong nước neo cao

Giá vàng hôm nay 2/9 ghi nhận thị trường trong nước duy trì ở mức cao, vàng SJC đi ngang giá và vàng nhẫn tăng nhẹ so với phiên trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 128,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 128,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua - bán, đi ngang chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng ở mức 2,5 triệu đồng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 122,8 - 125,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 122,5 - 125,5 triệu đồng/lượng, đi ngang chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch giữa hai chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 122,8 - 125,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.