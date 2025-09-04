Giá vàng hôm nay 4/9: Tiếp tục “nhảy múa”

Giá vàng hôm nay 4/9, thế giới "phá đỉnh"

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 15 phút sáng nay ngày 4/9 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.558 USD/ounce, tăng mạnh 28 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 3.560 USD/ounce, tăng mạnh hơn 28 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Đặc biệt, thời điểm 1 giờ 10 phút rạng sáng ngày 4/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay giao dịch ở mức 3.578 USD/ounce, đây là mức cao nhất lịch sử.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới tiếp tục phá kỷ lục, được thúc đẩy bởi dữ liệu việc làm yếu hơn của Mỹ. Cùng với đó, củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào cuối tháng 9 này, khi nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn mạnh mẽ trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Báo cáo thị trường lao động yếu hơn cho thấy, mức giảm lớn hơn dự kiến ​​về số lượng việc làm mở và tuyển dụng vừa phải, điều này hỗ trợ mức tăng của vàng thỏi. Với các nhà giao dịch hiện thấy 98% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp của Fed vào tháng 9.

Những lo ngại về chính trị, bao gồm những thách thức đối với sự độc lập của Fed và sự không chắc chắn về chính sách thương mại của Mỹ đã làm suy yếu thêm niềm tin vào tài sản bằng đô la và củng cố sức hấp dẫn của vàng. Với lãi suất thấp và rủi ro gia tăng, các nhà phân tích kỳ vọng đà tăng của vàng sẽ duy trì đà mạnh mẽ trong những tháng tới.

Theo ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Zaner Metals, nếu báo cáo việc làm sắp tới yếu hơn dự kiến, khả năng Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9 sẽ gần như chắc chắn, qua đó tiếp tục hỗ trợ vàng.

"Giá vàng có thể hướng tới 3.600 - 3.800 USD/ounce trong ngắn hạn, thậm chí chạm 4.000 USD vào cuối quý I năm 2026. Những lo ngại ngày càng lớn về tính độc lập của Fed đang làm xói mòn niềm tin vào tài sản định giá bằng USD và thúc đẩy dòng tiền chảy sang vàng”, ông Peter Grant dự báo.

Theo một số nhà kinh tế, dữ liệu việc làm mới nhất càng củng cố quan điểm rằng Fed đang chuyển hướng tập trung từ lạm phát sang thị trường lao động. Các ngân hàng trung ương đã điều chỉnh giảm lượng mua vàng trong tháng 7, khi giá vàng duy trì ở mức cao có thể đã làm giảm nhu cầu từ các quốc gia có chủ quyền. Tuy nhiên, các thị trường mới nổi vẫn tiếp tục là những người mua ổn định, theo dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC).

Giá vàng SJC và nhẫn tăng "phi mã"

Giá vàng hôm nay 4/9 ghi nhận giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó, liên tiếp lập đỉnh mới trong những ngày qua.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 131,9 – 133,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 131,4 – 133,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 131 – 133,4 triệu đồng/lượng (mua - bán, tăng mạnh 2,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 2,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng ở mức 2,4 triệu đồng.



Giá vàng hôm nay 4/9 ghi nhận giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh, liên tiếp lập đỉnh mới trong những ngày qua.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 126 – 129 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 125,8 – 128,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch giữa hai chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 125,5 – 128,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.