Giật mình khi Mỹ vẫn vượt Trung Quốc trở thành thị trường số 1 nhập mặt hàng chủ lực này của Việt Nam

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giá cước vận chuyển tăng cao song ngành điều Việt Nam vẫn khẳng định được vị trí nhà cung cấp số 1 tại Mỹ...

Năm 2021 là năm có nhiều biến động lớn đối với ngành chế biến và xuất khẩu hạt điều. Đặc biệt trong bối cảnh vừa phải đối mặt với tình hình giãn cách xã hội để ứng phó với dịch bệnh Covid-19, vừa phải ứng phó với tình trạng thiếu container, chi phí logistics tăng cao khiến lợi nhuận của ngành điều phải san sẻ vào những phát sinh này.

Tuy nhiên, thống kê của Hải quan Việt Nam cho thấy, kết quả xuất khẩu hạt điều năm 2021 đạt 577.400 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,63 tỷ USD, tăng 13% về giá trị và tăng 12% về lượng so với năm 2020.

Đạt được kết quả này là do xuất khẩu hạt điều đã bứt tốc từ nhiều tháng trong năm 2021. Lượng điều chỉ xuất khẩu chậm lại trong tháng 11/2021. Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 11/2021 đạt 50,7 nghìn tấn, trị giá 329,86 triệu USD, giảm 4,5% về lượng và giảm 6,0% về trị giá so với tháng 10/2021, song so với tháng 11/2020 vẫn tăng 9,6% về lượng và tăng 16,2% về trị giá. Tính chung 11 tháng năm 2021, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt xấp xỉ 531,5 nghìn tấn, trị giá 3,34 tỷ USD, tăng 14,4% về lượng và tăng 14,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu hạt điều đã vượt mục tiêu đề ra cho năm nay. Nguồn: hatdieu.info

Năm 2021, ngành điều Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chi phi logistics tăng cao. Tuy nhiên, với kết quả đạt được trong 11 tháng năm 2021, xuất khẩu hạt điều đã vượt mục tiêu đề ra cho năm nay.

Để đạt được kết quả khả quan trên là nhờ nỗ lực từ các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu hạt điều vẫn duy trì sản xuất, đảm bảo nguồn cung ứng, bất chấp diễn biến phức tạp của làn sóng Covid-19 lần thứ 4. Bên cạnh đó, các FTA thế hệ mới giúp ngành điều Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường chủ lực và tiềm năng như: Các thị trường thành viên EU, Nga, Canada, Anh, Nhật Bản. Đáng chú ý, ngành điều Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn nhất và quan trọng.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Mặc dù vẫn duy trì ở mức thấp, song sự phục hồi về giá xuất khẩu bình quân hạt điều kể từ giữa năm 2021 so với năm 2020 cũng giúp ngành điều gia tăng giá trị. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam tháng 11/2021 đạt 6.505 USD/tấn, giảm 1,6% so với tháng 10/2021, nhưng tăng 6,0% so với tháng 11/2020. Tính chung 11 tháng năm 2021, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt 6.288 USD/tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Về thị trường, tháng 11/2021 so với tháng 11/2020, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang nhiều thị trường truyền thống tăng mạnh, ngoại trừ Trung Quốc, Anh, Nga. Tính chung 11 tháng năm 2021, xuất khẩu hạt điều sang các thị trường Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan, Đức, Canada tăng, nhưng xuất khẩu sang Úc, Anh giảm.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Thực tế, năm qua, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Việt Nam phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt trên diện rộng và kéo dài. Bên cạnh đó, giá cước phí vận chuyển ở mức cao đã tác động tiêu cực lên hoạt động xuất khẩu hạt điều Việt Nam sang Mỹ.

Ngoài ra, hạt điều Việt Nam còn phải chịu sự canh tranh gay gắt từ thị trường Bờ Biển Ngà và Nigieria, nhưng thị phần hạt điều Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ vẫn tăng trong năm 2021. Theo Hiệp hội điều Việt Nam, Mỹ vẫn duy trì là thị trường xuất khẩu nhân điều lớn nhất của Việt Nam, đạt khối lượng 149.000 tấn, trị giá hơn 880.600 triệu USD, chiếm tỷ trọng gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đối với thị trường châu Âu, chiếm tỷ trọng hơn 24% kim ngạch xuất khẩu điều cả nước. Với thị trường Trung Quốc, chiếm hơn 14% kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam.

Điều này cho thấy, ngành điều Việt Nam khẳng định được vị trí nhà cung cấp số 1 tại Mỹ là nhờ nguồn cung ổn định, chất lượng đảm bảo và nỗ lực rất cao.

Đến nay, hạt điều của Việt Nam đã có mặt tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là cơ hội để ngành chế biến điều có thể xoay chuyển tình thế trong bối cảnh dịch Covid-19 bởi thị trường này bị ảnh hưởng hoặc đóng cửa giao thương thì các thị trường khác vẫn có thể hoạt động, tránh được sự đứt gãy chuỗi sản xuất và xuất khẩu hạt điều.

Theo Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, thời điểm này là mùa cao điểm tiêu thụ hạt điều, các thị trường như Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc),... vẫn đang tăng cường nhập khẩu. Còn ở trong nước, tình trạng giãn cách đang dần được nới lỏng, giúp hoạt động sản xuất và vận chuyển của ngành điều thuận lợi hơn.

Thêm vào đó, 3 thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc luôn duy trì mức tăng trưởng dương về tiêu thụ hạt điều cũng như nhu cầu thị trường rất lớn vào dịp cuối năm (âm lịch) nên dự báo xuất khẩu hạt điều tháng 1/2022 sẽ còn tiếp tục khởi sắc.