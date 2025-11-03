PMI sản xuất Việt Nam tháng 10 nhảy vọt kéo việc làm tăng trở lại

Hôm nay, S&P Global công bố báo cáo Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (Purchasing Managers' Index™ (PMI®) ngành sản xuất Việt Nam tháng 10/2025. Trong đó, có 3 điểm nhấn quan trọng: Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh và nhanh hơn; Việc làm và tồn kho hàng mua tăng trở lại; Giá bán hàng tăng nhanh nhất kể từ tháng 6/2022.

PMI ngành sản xuất Việt Nam tháng 10 nhảy vọt

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng - Purchasing Managers' Index™ (PMI®) ngành sản xuất Việt Nam của S&P Global đã tăng lên 54,5 điểm trong tháng 10, tăng đáng kể so với 50,4 điểm của tháng 9, cho thấy sức khỏe ngành sản xuất cải thiện mạnh mẽ so với tháng trước.



Trên thực tế, các điều kiện kinh doanh đã mạnh lên với mức độ lớn nhất kể từ tháng 7/2024. Tất cả năm cấu phần của chỉ số PMI chính đều góp phần làm tăng chỉ số trong tháng 10.

PMI ngành sản xuất Việt Nam tháng 10/2025 nhảy vọt. Nguồn ảnh: TradingEconomics.

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng lần thứ hai liên tiếp, và tốc độ tăng mạnh và mạnh hơn nhiều so với tháng 9. Hơn nữa, tốc độ tăng nhanh nhất kể từ tháng 7/2024 khi nhu cầu khách hàng cải thiện.

Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới góp phần làm tăng tổng số lượng đơn đặt hàng mới, tăng lần đầu trong một năm, mặc dù chỉ là tăng nhẹ.

Để đáp ứng số lượng đơn đặt hàng mới tăng, các nhà sản xuất tăng sản lượng, và mức tăng là mạnh nhất kể từ tháng 7/2024. Đến nay, sản lượng đã tăng trong suốt 6 tháng qua.

Ngành sản xuất của Việt Nam đã tăng tốc vào tháng 10 khi chứng kiến sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh hơn nhiều trong tháng. Điểm tích cực là, mức độ tăng là đủ để các công ty có thể tuyển thêm nhân viên và tăng lượng hàng tồn kho nguyên vật liệu.

Trong khi vẫn phải chờ xem liệu các tỷ lệ tăng trưởng này có thể được duy trì trong những tháng tới hay không, hiện ngành sản xuất đã có động lực tích cực rõ ràng.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát lại tăng lên, và hiện nay đang ở mức tương đối cao. Hiện tại, khách hàng vẫn sẵn sàng chấp nhận việc tăng giá và có các đơn đặt hàng mới, nhưng tình trạng này có thể không còn như vậy nếu tốc độ tăng giá tiếp tục tăng. Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence

Cùng với việc sản lượng tăng mạnh hơn trong kỳ khảo sát trước, các công ty cũng lạc quan hơn về triển vọng sản lượng trong 12 tháng tới. Tâm lý kinh doanh cải thiện thành mức cao của 16 tháng khi có niềm tin rằng số lượng đơn đặt hàng mới sẽ tiếp tục tăng và đi cùng với các kế hoạch tăng năng lực sản xuất.

Việc làm và tồn kho hàng mua tăng trở lại

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng và theo đó là yêu cầu sản xuất tăng cũng khiến việc làm tăng trong tháng 10, và đây là lần tăng đầu tiên trong hơn một năm. Các nhà sản xuất cũng tăng thêm lực lượng lao động để đối phó với những dấu hiệu đang xuất hiện của áp lực với công suất hoạt động.

Lượng công việc tồn đọng đã tăng lần đầu tiên trong mười tháng vào tháng 10, và mức tăng là mạnh và nhanh nhất trong hơn 3,5 năm.

Cùng với lý do số lượng đơn đặt hàng mới tăng, một số công ty cũng cho rằng lượng công việc tồn đọng tăng là do điều kiện thời tiết mưa bão. Thời tiết xấu kéo theo lũ lụt cũng góp phần làm kéo dài thời gian giao hàng của nhà cung cấp. Thời gian giao hàng bị kéo dài đáng kể và với mức lớn nhất kể từ tháng 7.

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng và yêu cầu sản xuất tăng đã khuyến khích các công ty gia tăng hoạt động mua hàng, và đây là tháng thứ 4 liên tiếp ghi nhận tình trạng này. Hoạt động mua hàng tăng đã khiến tồn kho hàng mua tăng, và đây là lần tăng đầu tiên trong hơn 2 năm.

Trong khi đó, tồn kho hàng thành phẩm đã giảm khi các công ty sử dụng hàng tồn kho để đáp ứng các đơn đặt hàng. Tuy nhiên, việc tăng sản lượng trong tháng đã khiến tồn kho chỉ giảm nhẹ, và đây là mức giảm nhỏ nhất kể từ tháng 1/2024.

Tốc độ tăng chi phí đầu vào đã nhanh hơn trong tháng 10 và là mạnh nhất kể từ tháng 7/2024. Khoảng 27% số người trả lời khảo sát cho biết giá cả đầu vào tăng, với báo cáo giá nguyên vật liệu trên thị trường tăng và nguồn cung bị khan hiếm. Kết quả là tốc độ tăng giá cả đầu ra cũng nhanh hơn và đạt mức cao của 40 tháng.