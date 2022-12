Được biết, vào giữa tháng 8/2022, Giống cây trồng Việt Nam đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 với tỷ lệ 40%. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2021 qua 2 đợt là 70%, bằng kế hoạch đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên trước đó.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (HoSE: NSC) vừa công bố Nghị quyết về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 28/12, ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ vào ngày 27/12. Ngày thực hiện chi trả dự kiến sẽ vào ngày 19/01/2023.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 30% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng). Với gần 17,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NSC dự kiến chi 123,2 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.

Được biết, vào giữa tháng 8/2022, Giống cây trồng Việt Nam đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 với tỷ lệ 40%. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2021 qua 2 đợt là 70%, bằng kế hoạch đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên trước đó.

Sau 9 tháng đầu năm, Giống cây trồng Việt Nam hoàn thành hơn 57% kế hoạch lợi nhuận

Quý III/2022, NSC ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 307,6 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ, lãi gộp đạt 96,7 tỷ đồng, giảm 9,3%. Doanh thu hoạt động tài chính tăng từ hơn 800 triệu lên 3,3 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 2 tỷ đồng từ 6,6 xuống 4,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng biến động không đáng kể với gần 30 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 19,4% xuống 28,4 tỷ đồng. Kết quả, quý III/2022, NSC báo lãi hơn 28 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, Giống cây trồng Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 1.319 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 61,37% mục tiêu cả năm; lợi nhuận trước thuế đạt 173,5 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 18% và hoàn thành 57,85% kế hoạch năm.

Trên thị trường, cổ phiếu NSC không bị ảnh hưởng quá lớn trong bối cảnh thị trường chung giảm khá mạnh từ đầu năm. Nếu so với vùng đỉnh trong năm vào giữa tháng 6/2022 thì giá cổ phiếu NSC giảm khoảng 25%, nhưng nếu so với thời điểm đầu năm thì không có nhiều biến động. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/12, giá cổ phiếu NSC tăng 1,97% so với phiên giao dịch liền kề (tương ứng tăng 1.400 đồng) ở mức 72.500 đồng.