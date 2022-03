Giữa xung đột Nga – Ukraine: USD tăng nóng, xuất hiện áp lực với VND

Áp lực đối với đồng VND đã phần nào xuất hiện trong thời gian qua, khi đồng USD có xu hướng mạnh lên ở thị trường quốc tế cũng như nguồn cung ngoại tệ chưa hồi phục do cán cân thương mại nhập siêu và giai đoạn cao điểm nguồn kiều hối đã qua.

Đó là nhận định được đề cập trong Bản tin thị trường tiền tệ trái phiếu tuần từ 21 - 25/2 của các chuyên gia tại Chứng khoán SSI vừa phát hành.



USD tăng nóng, áp lực với VND đã xuất hiện

Các chuyên gia SSI cho biết, tâm điểm thị trường tài chính toàn cầu xoay quanh xung đột giữa Nga – Ukraine và các biện pháp trừng phạt của Mỹ và chính phủ các nước lớn. Thị trường tài chính của nhiều quốc gia rơi vào vào trạng thái hoảng loạn, trước khi hồi phục lại phần nào vào phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá dầu Brent đã có thời điểm nhảy vượt qua mức 100 USD/thùng và giá vàng cũng tăng lên mức cao nhất trong hơn 1 năm và giao dịch trên mức 1.963 USD/ounce. Kết tuần, giá vàng tăng 0,6% so với tuần trước, giao dịch ở mức 1.911 USD.

Cuối tuần qua, giá USD trên thị trường quốc tế tăng mạnh, chỉ số USD-Index vượt 97 điểm, gần mấp mé mức cao nhất trong vòng một năm qua (từ thời điểm tháng 3/2020).

Trong khi đó, đồng USD, đo lường bằng chỉ số DXY tăng 0,6% trong khi các đồng tiền chủ chốt khác đều mất giá như EUR giảm -0,5%, GBP -1,3%,…Đồng RUB của Nga giảm tới 7,3% trong tuần qua, và các đồng tiền mới nổi khác đều mất giá so với USD.

Ngược lại, CNY tăng nhẹ 0,1% trong bối cảnh Trung Quốc là quốc gia được kỳ vọng sẽ hưởng lợi nhờ gia tăng giao thương với Nga.

Tại thị trường trong nước, VND có xu hướng giao dịch trái chiều ở các thị trường.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND giao dịch ổn định quanh mức 22.830/USD, trong khi tỷ giá niêm yết tại các NHTM tăng mạnh 140 điểm, kết tuần ở mức 22.810 đồng/23.120 đồng/USD.

Trái ngược lại, tỷ giá trên thị trường tự do không có nhiều biến động mạnh trong tuần và giao dịch ở 23.430/23.500 đồng/USD.

Giá vàng trong nước cũng có bước điều chỉnh mạnh trong tuần, tăng 3,6% và nới rộng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới lên 13,1 triệu/lượng.

Tuy nhiên, cán cân thương mại sẽ nhanh chóng được cải thiện khi xuất khẩu hồi phục. Điều này sẽ giúp đồng VND duy trì được sức mạnh của mình – theo các chuyên gia tại SSI.

Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục hạ nhiệt

Cũng trong tuần này, thanh khoản trong hệ thống tiếp tục được cải thiện khi hoạt động OMO được sử dụng với tần suất và khối lượng ít hơn nhiều so với các tuần trước đó. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bơm 377 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn 14 ngày với lãi suất 2,5%/năm.

Tổng lượng tín phiếu đang lưu hành giảm mạnh xuống chỉ còn 900 tỷ đồng nhờ lượng tín phiếu đáo hạn trong tuần lên tới 14,4 nghìn tỷ đồng.

Mặt bằng lãi suất liên ngân hàng nhờ vậy đã giảm nhiệt, nhưng vẫn duy trì ở mức cao so với giai đoạn trước đó.

Kết tuần, kỳ hạn qua đêm ở mức 2,48% (giảm 22 điểm cơ bản) và kỳ hạn 1 tuần 2,52% (giảm 30 điểm cơ bản).

Trong tuần trước, NHNN đã công bố số liệu tăng trưởng tín dụng, tổng phương tiện thanh toán và huy động vốn trong năm 2021, trong đó, cả cung tiền M2 và huy động vốn đều có cải thiện đáng kể so với con số sơ bộ mà Tổng cục Thống kê đưa ra vào cuối năm ngoái.

Cụ thể, tăng trưởng M2 đạt 10,7% so với đầu năm (so với mức 8,93%, tính đến ngày 24/12), trong khi tăng trưởng huy động vốn ghi nhận ở mức 9,24% (so với 8,44% tính đến ngày 24/12).

Đáng chú ý, tăng trưởng tiền gửi từ các tổ chức kinh tế đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng tốt khi tăng 15,7% so với cùng kỳ trong khi tốc độ tăng trưởng huy động vốn từ dân cư ở mức thấp, chỉ đạt mức tăng 3,1% so với cùng kỳ (từ mức trung bình khoảng 10,8% trước dịch Covid).

"Điều này phản ánh thực tế môi trường lãi suất thấp được duy trì trong 2 năm qua đã khiến cho nhu cầu gửi tiền tiết kiệm từ khu vực dân cư giảm mạnh.

Sang năm 2022, chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ này sẽ được cải thiện khi mặt bằng lãi suất huy động có thể đã chạm đáy và sẽ tăng nhẹ trong nửa cuối năm với mức tăng khoảng 20-25 điểm cơ bản dành cho lãi suất huy động ở cá NHTMCP Nhà nước", các chuyên gia SSI nhận định.