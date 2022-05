Gỗ An Cường rót gần 1.000 tỷ đồng vào bất động sản

Tính đến cuối quý I/2022, tổng tài sản của Gỗ An Cường đạt hơn 5.000 tỷ đồng, trong đó có hơn 1.500 tỷ đồng tiền gửi và đầu tư trái phiếu và gần 1.000 tỷ đồng rót vào các công ty bất động sản tại Long An và mua sản phẩm của Novaworld Phan Thiết.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2022 của Công ty Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu đạt 861 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 120 tỷ đồng, tăng lần lượt 8,5% và 19% so với cùng kỳ năm trước.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, kết quả kinh doanh của Gỗ An Cường đã cải thiện đáng kể sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh dần phục hồi và từng bước lấy lại nhịp tăng trưởng. Song song với đó, công ty cũng kiểm soát chi phí tốt hơn, tối ưu hóa dòng tiền giúp tăng lợi nhuận từ hoạt động tài chính.

Điểm nhấn đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh của Gỗ An Cường thời gian qua đó là việc đẩy mạnh đầu tư vào bất động sản. Giai đoạn 2017-2020 là thời kỳ đỉnh cao của sản phẩm gỗ ép công nghiệp, lợi nhuận của Gỗ An Cường luôn đều đặn ở ngưỡng trên dưới 500 tỷ đồng/năm, qua đó giúp công ty duy trì nguồn vốn rất dồi dào.

Tính đến cuối quý I/2022, tổng tài sản của Gỗ An Cường đạt hơn 5.000 tỷ đồng, trong đó có đến hơn 2.000 tỷ đồng dành cho các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn.

Về đầu tư tài chính ngắn hạn, công ty hiện có 1.361 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, hưởng lãi suất từ 5 – 7,6%/năm và 156 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp có lãi suất lên đến 13,6%/năm.

Với các khoản đầu tư dài hạn, Gỗ An Cường rót gần 520 tỷ đồng vào các công ty bất động sản. Tháng 4/2021, Gỗ An Cường đã chi 119,2 tỷ đồng mua gần 13% cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi (Thắng Lợi Group). Chủ tịch Gỗ An Cường, ông Lê Đức Nghĩa cũng được bầu vào HĐQT Thắng Lợi Group.

Sang quý I/2022, mỗi quan hệ giữa Gỗ An Cường và Thắng Lợi Group tiếp tục được đẩy mạnh khi công ty chi ra 393 tỷ đồng để mua 30% Công ty Bất động sản Central Hill từ Thắng Lợi Group. Được biết, Central Hill hiện là chủ đầu tư dự án căn hộ Thắng Lợi Central Hill tại tỉnh Long An. Với việc tham gia góp vốn vào Central Hill, Gỗ An Cường cũng sẽ cung cấp các sản phẩm gỗ ép của mình cho dự án này.

Ngoài ra, Gỗ An Cường còn rót 285 tỷ đồng vào dự án bất động sản Novaworld Phan Thiết. Theo đó, hồi tháng 1/2021, công ty đã ký các biên bản thỏa thuận quyền chọn mua bất động sản thuộc dự án Novaworld Phan Thiết.

Theo các biên bản thỏa thuận, tập đoàn có quyền lựa chọn tiếp tục thực hiện quyền chọn mua hoặc không mua bất động sản vào tháng 3/2023. Trong trường hợp không thực hiện quyền chọn mua, Gỗ An Cường sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã đặt cọc, kèm theo số tiền lãi tính theo lãi suất 13%/năm.

Việc Gỗ An Cường chuyển tiền sang đầu tư tài chính và bất động sản thay vì đầu tư mở rộng sản xuất phần nào phản ánh thực trạng thị trường gỗ ép công nghiệp Việt Nam. Sau giai đoạn hoàng kim, các doanh nghiệp gỗ công nghiệp tăng trưởng ngày càng khó khăn khi chịu sức ép từ dịch bệnh và cạnh tranh khốc liệt.

Là nhà sản xuất gỗ ép công nghiệp lớn nhất thị trường với hơn 55% thị phần nguyên liệu gỗ công nghiệp và vật liệu bao gồm tấm MFC, tấm laminate, tấm acrylic, dư địa tăng trưởng cho Gỗ An Cường không còn nhiều.

Năm 2021, doanh nghiệp gỗ này ghi nhận kết quả kinh doanh sa sút khi chỉ đạt 3.293 tỷ đồng doanh thu và 451 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 12% và 8% so với năm 2020. So với kế hoạch năm, công ty chỉ hoàn thành được 65% doanh thu và 75% lợi nhuận.