Gỗ Đức Thành (GDT) chuẩn bị trả nốt 10% cổ tức 2022 bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (HoSE: GDT) vừa đưa ra quyết nghị về việc chia cổ tức lần cuối năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Sau 2 đợt chi trả, công ty đã hoàn thành xong tỷ lệ 30% trả cổ tức cho năm đã được thông qua.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (HoSE: GDT) chuẩn bị trả cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 10% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng).

Công ty dự kiến chi gần 45 tỷ đồng để thực hiện chi trả cho đợt này. Thời gian thực hiện dự kiến vào tháng 6/2023 - Công ty sẽ giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện phương án trả cổ tức đợt này cho các cổ đông vào thời điểm thích hợp.

Gỗ Đức Thành đã trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 30%. Phương án này giảm từ mức 40% theo đề xuất tại ĐHĐCĐ thường niên năm trước xuống còn 30% tại ĐHĐCĐ năm nay. Hội đồng quản trị công ty cho biết nếu giữ mức 40% thì lợi nhuận chưa phân phối để lại cho các năm sau sẽ còn rất ít và không có nhiều tiền để mở rộng sản xuất.

Trước đó, Công ty đã trả tạm ứng cổ tức lần 1 bằng tiền mặt hơn 19 tỷ đồng. Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2022. Đây là tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây của công ty, những năm trước mức chi trả cổ tức dao động từ 40%-50%.

Biến động kết quả kinh doanh quý I/2023

Trong báo cáo tài chính quý I/2023, Gỗ Đức Thành ghi nhận doanh thu giảm gần 1 nửa so với cùng kỳ năm trước, từ 108 tỷ đồng xuống còn 63 tỷ đồng. Công ty cho biết, doanh thu chỉ đạt 58% so với cùng kỳ là do lạm phát, bất ổn tiền tệ, sức mua giảm. Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm từ 4,4 tỷ xuống 2,3 tỷ đồng. Các chi phí cố định như lương quản lý, BHXH, khấu hao, sửa chữa, bảo trì,... không giảm nên kết quả khiến lợi nhuận sau thuế giảm mạnh từ 20,3 tỷ đồng của quý trước xuống còn hơn 7,5 tỷ đồng trong quý này.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 17/5, giá cổ phiếu GDT giảm 2,19% xuống còn 29.000 đồng/ cổ phiếu.