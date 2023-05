Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (HoSE: SZL) vừa công bố nghị quyết về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (HoSE: SZL) chuẩn bị chi trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 1/6, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ vào ngày 31/5/2023.

Sonadezi Long Thành hiện có gần 18,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty cần chi gần 55 tỷ đồng trả cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến sẽ vào ngày 19/6/2023.

Trước đó, Sonadezi Long Thành đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 vào cuối tháng 11/2022 với tỷ lệ 10%, tương ứng với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền mà SZL trả cổ tức năm 2022 gần 73 tỷ đồng, tổng tỷ lệ cổ tức 40%. Sau đợt 2 này, công ty đã hoàn thành xong tỷ lệ chi trả cổ tức năm giống với kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022 mà công ty đã thông qua.

Biến động kết quả kinh doanh quý I/2023

Trong báo cáo tài chính quý I/2023, Sonadezi Long Thành ghi nhận tổng doanh thu tăng 8,5% so với cùng kỳ, đạt hơn 110 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 23,6 tỷ, tăng 23,2%. SZl cho biết, lợi nhuận quý này tăng mạnh là do mức tăng tổng chi phí thấp hơn mức tăng của tổng doanh thu và doanh thu trong quý chủ yếu tăng là do tăng doanh thu nhà xưởng và doanh thu tài chính.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 17/5, giá cổ phiếu SZL vẫn đang đứng nguyên ở mức tham chiếu từ ngày 15/5. Hiện đang ở mức 54.000 đồng/ cổ phiếu.