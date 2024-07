Tại báo cáo thị trường bất động sản quý II/2024, Savills cho biết nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội giảm khiến giá tiếp tục tăng. Đặc biệt, thị trường căn hộ không có nguồn cung mới nào dưới 45 triệu đồng/m2.

Nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội trong quý II/2024 với 2.697 căn hộ, giảm 34% so với quý I/2024 và giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thị trường đón nhận nguồn cung căn hộ từ giai đoạn tiếp theo của 7 dự án, chiếm 98% và 2% còn lại đến từ dự án chung cư cao cấp mới nằm tại quận Đống Đa, Hà Nội. Bên cạnh đó, thị trường sơ cấp với với 10.317 căn hộ đã giảm 20% so với quý I/2024 và giảm 49% so với cùng kỳ năm 2023.

Số lượng căn bán được trong quý I/2024 đạt 5.085 căn, giảm 4% so với quý I/2024, nhưng tăng 104% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, phân khúc hạng B chiếm 96% số lượng căn bán được. Nguồn cung mới có tỷ lệ hấp thụ 59%. Giá sơ cấp đạt 65 triệu đồng/m2, tăng 10% so với quý I/2024 và tăng 24% theo năm.

Kể từ năm 2020, giá sơ cấp trung bình tăng 18% mỗi năm, trong khi giá thứ cấp tăng 14% mỗi năm. Giá sơ cấp tăng cùng với nguồn cung sơ cấp giảm tạo điều kiện cho giá thứ cấp tăng. Các sản phẩm thứ cấp phần lớn đã sẵn sàng để ở, có đầy đủ pháp lý và giá cả phải chăng hơn.

Nguồn cung căn hộ mới dưới 45 triệu đồng/m2 "biến mất" khỏi thị trường Hà Nội trong quý II/2024

Đáng chú ý, thị trường căn hộ quý II/2024 không có nguồn cung mới nào dưới 45 triệu đồng/m2. Kể từ năm 2020, nguồn cung sơ cấp hạng C đã giảm 45% mỗi năm. Phân khúc hạng C sẽ đóng góp 25% nguồn cung tương lai. Thành phố Hà Nội ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, tạo ra nhu cầu bất động sản trước mắt và nền tảng tăng trưởng lâu dài. Các dự án trọng điểm có thế mở ra các Iựa chọn nhà ở giá phải chăng tại khu vực ngoại thành và các tỉnh lân cận.

Trong nửa cuối năm 2024, thị trường sẽ có 8 đợt mở bán mới và giai đoạn tiếp theo của 2 dự án đang triển khai sẽ cung cấp 13.460 căn hộ hạng B. Đặc biệt, thị trường sẽ không có nguồn cung căn hộ mới hạng A và hạng C. Trong đó, các quận Nam Từ Liêm, Hà Đông và huyện Gia Lâm sẽ cung cấp tới 93% thị phần.

Từ năm 2025 trở đi, gần 100.000 căn hộ từ 105 dự án sẽ được tung ra thị trường. Các dự án lớn trong tương lai bao gồm Vinhomes Cổ Loa (385ha), thành phố thông minh Bắc Hà Nội (272ha) và Vinhomes Wonder Park (133ha). Các dự án lớn sẽ đóng góp 40% nguồn cung căn hộ trong tương lai.

Theo bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và tư vấn, Savills Hà Nội, triển vọng của thị trường bất động sản Hà Nội dựa trên sự gia tăng tài sản cá nhân và sự mở rộng của tầng lớp trung lưu.

"Cơ sở hạ tầng cải thiện đã thúc đẩy cho sự phát triển của các dự án quy mô lớn lân cận. Sự tự tin và ổn định đang trở lại thị trường bất động sản trong bối cảnh lãi suất tiền gửi ngân hàng thấp và các cải cách quy định toàn diện mới, bao gồm các Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 và Luật Nhà ở 2023 cũng như các biện pháp tài khóa hỗ trợ của Chính phủ", bà Hằng nhận định.