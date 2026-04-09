Hà Tĩnh siết chặt quản lý thị trường, sẵn sàng cho mùa du lịch 2026 bứt phá

Tăng cường quản lý, Hà Tĩnh hướng tới mùa du lịch 2026 bùng nổ

Clip: Hà Tĩnh quyết liệt làm sạch môi trường kinh doanh du lịch trước mùa cao điểm 2026.

Hà Tĩnh đang chủ động siết chặt công tác quản lý thị trường, tăng cường kiểm tra, tuyên truyền và yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện niêm yết giá công khai, minh bạch. Từ các điểm du lịch trọng điểm như Thiên Cầm đến Lộc Hà, Nghi Xuân, nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn đang được đẩy mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho mùa du lịch 2026 phát triển bứt phá.