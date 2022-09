HAGL (HAG) báo lãi 781 tỷ đồng trong 8 tháng

8 tháng, HAGL (HAG) ghi nhận sản lượng tiêu thụ 136.075 con heo thịt, 167.280 tấn chuối - trong đó, chuối xuất khẩu đạt 112.740 tấn và chuối làm thức ăn chăn nuôi là 54.540 tấn.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8 với doanh thu thuần đạt 448 tỷ đồng, tăng 14% so với tháng trước.

Cụ thể, doanh thu ngành chăn nuôi là 195 tỷ đồng, doanh thu cây ăn trái là 193 tỷ đồng tăng lần lượt là 34%, 4%, so với tháng trước. Doanh thu ngành phụ trợ là 60 tỷ đồng, giảm 3,2% so với tháng trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 123 tỷ đồng, giảm 3 tỷ đồng so với tháng 7.

Lũy kế 8 tháng, doanh nghiệp đã cho xuất chuồng 136.075 con heo thịt, cung ứng ra thị trường 167.280 tấn chuối (chuối xuất khẩu là 112.740 tấn, chuối làm thức ăn chăn nuôi là 54.540 tấn).

Kết quả, doanh thu thuần 8 tháng đạt 2.708 tỷ đồng. Trong đó, ngành chăn nuôi mang về 779 tỷ đồng, doanh thu ăn trái là 1.472 tỷ đồng, ngành phụ trợ đóng góp 457 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế 8 tháng của HAGL là 781 tỷ đồng. Như vậy, tập đoàn đã hoàn thành 56% kế hoạch doanh thu và 69% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022.

Mới đây, lãnh đạo HAG chia sẻ sẽ tiến hành nuôi thí điểm 100.000 con gà trên diện tích 2 ha tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, Việt Nam và dự kiến ra mắt sản phẩm vào tháng 11. Vì vậy, HAG kỳ vọng doanh thu từ sản phẩm chuối, heo và gà sẽ mang lại dòng tiền lớn để tập đoàn trả nợ và mở rộng kinh doanh.

HAGL cũng vừa ra mắt thương hiệu Bapi HAGL và cửa hàng BapiMart với sản phẩm chủ lực là thịt heo ăn chuối (dạng mát) cùng một số thực phẩm chế biến từ thịt heo Bapi HAGL như thịt nguội, chả lụa, xúc xích,…

Theo Chủ tịch HĐQT Tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức cam kết chất lượng thịt heo ăn chuối của HAGL đảm bảo tiêu chí “3 không”: Không thuốc kháng sinh, không thuốc tăng trọng, không đạm động vật.

Được biết, căn cứ theo Quyết định số 224/QĐ-SGDHCM ngày 20/4/2021 của HOSE về việc chuyển cổ phiếu HAG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát với lý do lợi nhuận sau thuế của cố đông công ty mẹ năm 2020 và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 là số âm.

Tuy nhiên, căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 đã công bố ngày 30/7/2022, tính tới thời điểm này Công ty đã tạm thời khắc phục được nguyên nhân chứng khoán của Công ty bị đưa vào diện kiêm soát với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2022 đạt 522 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/6/2022: - 3.946 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/9, giá cổ phiếu HAG tăng trần lên 13.700 đồng/cổ phiếu.