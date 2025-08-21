Quảng Ninh: Cải thiện môi trường đầu tư, đón “sóng” FDI

Với mục tiêu tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp FDI, ngành chức năng Quảng Ninh đã có nhiều động thái cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế thông thoáng.

Cụ thể, trong nửa đầu năm 2025, tỉnh này đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 12 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 173,64 triệu USD và 10 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đạt 116,47 triệu USD.

Với những nỗ lực trên từ phía địa phương, các tập đoàn từ nhiều quốc gia như Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc… đã liên tiếp đến tìm hiểu, đề xuất triển khai dự án tỷ USD tại Quảng Ninh.

Các dự án FDI là một trong những động lực quan trọng phát triển kinh tế tại tỉnh Quảng Ninh.

Gần nhất, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) đến nghiên cứu và đề xuất lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án hầm đường bộ qua Vịnh Cửa Lục. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến 2030.

Theo thông tin từ Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh, bên cạnh việc tạo cơ chế cho các đơn vị quốc tế khảo sát tiến tới đầu tư, ngành chức năng tỉnh cũng hướng tới việc tháo gỡ các khó khăn cho một số dự án đầu tư trọng điểm.

Điển hình, dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh với tổng vốn gần 2 tỷ USD, quy mô công suất 1.500 MW, được xây dựng tại phường Cửa Ông. Nhà đầu tư là liên danh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty cổ phần Cơ khí và Lắp máy Việt Nam và Công ty Tokyo Gas Co, Ltd, Marubeni Corporation (Nhật Bản).

Trong quá trình thực hiện, dự án trên đã phải bổ sung mục tiêu dự án, điều chỉnh quy mô, thông tin địa điểm thực hiện, thay đổi diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng… dẫn đến nhà đầu tư phải điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án so với kế hoạch ban đầu đặt ra.

Với mục tiêu đồng hành tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư, tháng 7/2024, UBND tỉnh đã thành lập tổ công tác chỉ đạo tiến độ triển khai Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh.

Sau đó, dự án đã hoàn thành nhiều thủ tục pháp lý quan trọng, như: Chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; bổ sung bến cảng chuyên dùng LNG vào Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 1 quốc gia,…

Dự kiến nhà máy sẽ đi vào vận hành năm 2028, cung cấp 9 tỷ kWh điện/năm cho lưới điện quốc gia và đóng góp ngân sách khoảng hơn 67 nghìn tỷ đồng trong 25 năm.

Ngoài ra, nhiều dự án với quy mô lớn, công nghệ cao đang được hoàn thiện như Nhà máy Yazaki tại Khu công nghiệp Đông Mai chuyên sản xuất hệ thống dây dẫn ô-tô có vốn đầu tư 35 triệu USD; Công ty Tenma Việt Nam sản xuất linh kiện nhựa, lắp ráp và khuôn đúc, vốn đầu tư 56 triệu USD…

Đặc biệt, dự án Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long, tổng vốn đầu tư khoảng 5.200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2025.

Đồng thời, Quảng Ninh cũng đẩy mạnh thu hút các dự án vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp, trong đó là tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn, rộng gần 300 ha, vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD; dự án khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại đặc khu Vân Đồn (casino Vân Đồn) với tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD…