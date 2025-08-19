Khởi công giai đoạn 2 cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, nối liền mạch máu giao thông chiến lược

Để Cao Bằng phát triển toàn diện

Ngày 19/8 tại tỉnh Cao Bằng đã long trọng diễn ra lễ khởi công giai đoạn 2 của dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng), một trong 250 dự án trọng điểm trên cả nước được khởi công, khánh thành nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khởi công Dự án đầu tư tuyến Cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng). Ảnh: CH

Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia mà còn mở ra những kỳ vọng lớn về phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đất biên viễn phía Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cho biết, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Chính phủ và sự đồng lòng của chính quyền, nhân dân hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, giai đoạn 1 của dự án đã được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Việc hoàn thành giai đoạn 1 sớm sẽ là nền tảng vững chắc để tiếp tục thực hiện giai đoạn 2.

Toàn cảnh dự án Lễ Khởi công Dự án đầu tư tuyến Cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng). Ảnh: Chiến Hoàng

Được biết, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121km, tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng và được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 đã khởi công từ 1/1/2024, với chiều dài 93,35km. Mặc dù đối mặt với địa hình và thời tiết phức tạp, liên danh nhà đầu tư và các nhà thầu đã huy động hơn 3.200 nhân sự và 1.400 máy móc, triển khai thi công trên 287 mũi, đạt sản lượng 3.980/10.600 tỷ đồng (38% giá trị hợp đồng).

Đặc biệt, nhằm hiện thực hóa mục tiêu thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng, các đơn vị đã nỗ lực rút ngắn gần 10 tháng tiến độ thi công. Đây được xem là một thành tích mang tính kỷ lục trong lịch sử ngành giao thông Việt Nam.

Các kỹ sư, công nhân, người lao động của Tập đoàn Đèo Cả tại Lễ khởi công Dự án đầu tư tuyến Cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng). Ảnh: Chiến Hoàng

Giai đoạn 2 của dự án được thực hiện theo hình thức PPP, với tổng mức đầu tư 12.072 tỷ đồng, bao gồm việc mở rộng 93,35km của giai đoạn 1 và xây dựng thêm 26,47km tuyến mới nối đến cửa khẩu Trà Lĩnh. Giai đoạn này sẽ xây mới 17 cầu và 3 hầm xuyên núi, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cho biết, do điều kiện tự nhiên không thuận lợi, xa các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, hệ thống giao thông kết nối huyết mạch với các tỉnh trong khu vực còn yếu và độc đạo, đến nay Cao Bằng vẫn là tỉnh nghèo.

“Để “Cao Bằng phấn đấu phát triển nhanh, bền vững” như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, hơn lúc nào hết, Cao Bằng phải nhanh chóng tháo gỡ cản trở lớn nhất tới sự phát triển của tỉnh đó là: Kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Có như vậy, Cao Bằng mới phát triển toàn diện”, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhận định.

Dàn xe, máy của Tập đoàn Đèo Cả tại Lễ Khởi công Dự án đầu tư tuyến Cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng). Ảnh: Chiến Hoàng

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng tiếp tục phải quyết tâm lớn hơn, nỗ lực cao hơn, đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi thử thách để triển khai thực hiện, sớm hoàn thành và đưa Dự án đường bộ cao tốc vào vận hành.

Theo ông Cường, cùng với việc phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, triển khai nhanh các điều kiện để thi công Dự án. Tập trung giải quyết nhanh gọn những khó khăn, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư giai đoạn 2, hoàn thiện một cách tối ưu hồ sơ thiết kế và biện pháp tổ chức thi công, tăng cường công tác quản lý dự án chặt chẽ, chuyên nghiệp, nhất là quản lý công tác thi công, quản lý chi phí, quản lý tiến độ và chất lượng...

Hình ảnh nhấn nút khởi công tại Lễ Khởi công Dự án đầu tư tuyến Cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng). Ảnh: Chiến Hoàng

Ông Cường đề nghị Cấp ủy, chính quyền các địa phương có dự án đi qua bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án giai đoạn 2, tạo sự thống nhất, đồng thuận, ủng hộ, tham gia thực hiện dự án; tạo điều kiện nhanh nhất để thi công thực hiện dự án.

Phát biểu tại Lễ Khởi công, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả khẳng định tinh thần "rủi ro chia sẻ, lợi ích hài hòa" và "chỉ bàn làm, không bàn lùi" theo lời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả nhấn mạnh việc dự án giai đoạn 2 được triển khai song song với giai đoạn 1 nhằm tận dụng tối đa nguồn lực, thiết bị và nhân sự, tránh lãng phí.

Kiến tạo đột phá, phát triển vùng biên viễn

Theo lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, khi hoàn thành, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ kết nối với các tuyến Bắc Giang - Lạng Sơn và Hữu Nghị - Chi Lăng, tạo thành trục giao thông cao tốc chiến lược nối liền Thủ đô Hà Nội lên Cao Bằng. Tuyến đường này không chỉ mở ra hành lang kết nối mới, kích hoạt tiềm năng kinh tế vùng biên viễn mà còn góp phần quan trọng vào việc củng cố an ninh - quốc phòng Tổ quốc.

Tuyến Cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng). Ảnh: Ban tổ chức

Nhận định về tầm quan trọng của cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, PGS. TS Trần Chủng - Chủ tịch Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, Nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ XD) cho rằng, đây là tuyến đường cao tốc huyết mạch mở lối cho Cao Bằng và các tỉnh miền núi phía Bắc giải phóng tiềm năng, tạo ra không gian phát triển mới cho kinh tế cửa khẩu, dịch vụ logistics và giao lưu thương mại biên giới.

“Đặc biệt, cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh còn là minh chứng cho năng lực của các doanh nghiệp dẫn đầu trong nước như Tập đoàn Đèo Cả trong việc làm chủ những dự án lớn, phức tạp. Công trình này hoàn thành sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, đưa Việt Nam tiến nhanh hơn trong kỷ nguyên hội nhập và vươn mình ”, PGS. TS Trần Chủng nhấn mạnh.

Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả phát biểu tại Lễ Khởi công Dự án đầu tư tuyến Cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng). Ảnh: CH

Tại Lễ Khởi công, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn đã đồng hành, ủng hộ dự án. Ông khẳng định: “Đến với Cao Bằng bằng sự tự nguyện, ở lại bằng tinh thần trách nhiệm, Tập đoàn Đèo Cả cùng các nhà đầu tư - nhà thầu sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân, quyết tâm đưa dự án về đích.

"Tôi tin rằng tất cả chúng ta, dù ở những vị trí khác nhau, đều chung một mục tiêu là kiến tạo thành công toàn tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, mở ra tương lai phát triển cho vùng đất quê hương cách mạng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia, tạo nên những đột phá và kỳ tích kinh tế," ông Hồ Minh Hoàng khẳng định.