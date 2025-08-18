Bệnh viện Bãi Cháy là đơn vị y tế đa khoa hạng I tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Những năm qua, Bệnh viện Bãi Cháy luôn được tỉnh Quảng Ninh quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng.

Đến nay, bệnh viện có 7 khu nhà chức năng đảm bảo hoạt động của 42 khoa, phòng với 1.050 giường bệnh (1.300 giường thực kê), cùng hơn 900 cán bộ, y, bác sĩ. Bên cạnh đó, bệnh viện liên tục được đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại, tiên tiến.

Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh: QMG

Tuy nhiên hiện nay, số lượng bệnh nhân khám, chữa bệnh tại bệnh viện đã vượt quá tiêu chuẩn thiết kế. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện đón tiếp khoảng 1.500 - 2.000 lượt bệnh nhân đến khám bệnh và trên 1.100 lượt bệnh nhân điều trị nội trú.

Trước thực tiễn đó, ngày 10/7/2024, tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 4 dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách của tỉnh, trong đó có dự án đầu tư xây dựng mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy.

Ngày 13/3/2025, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở rà soát toàn diện, đánh giá cơ sở vật chất hiện trạng, khảo sát kỹ lưỡng nhu cầu của người dân.

Theo đó, dự án gồm nhà điều trị 10 tầng và các công trình phụ trợ. Bên cạnh đó, dự án sẽ đầu tư đồng bộ các trang thiết bị nội thất, camera giám sát, hệ thống phòng cháy chữa cháy… tại bệnh viện. Dự án có tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng, trong đó chi phí thiết bị y tế lên tới trên 70 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án năm 2025 đến 2027.

Ngày 19/8 tới đây, tỉnh Quảng Ninh sẽ khởi công dự án đầu tư xây dựng mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy, nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025). Việc triển khai dự án thể hiện quyết tâm của tỉnh trong đầu tư cơ sở hạ tầng y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.