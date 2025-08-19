Lễ khởi công, khánh thành tại Thái Nguyên được kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) và nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Tại điểm cầu trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã phát lệnh triển khai hàng loạt dự án.

Theo thống kê, dịp này trên cả nước có khoảng 250 dự án, công trình được khởi công và khánh thành, tổng mức đầu tư hơn 1,28 triệu tỷ đồng. Trong đó, Chính phủ chọn 80 dự án tiêu biểu để truyền hình trực tiếp, tạo nên khí thế sôi nổi, thể hiện quyết tâm phát triển trong giai đoạn mới. Thái Nguyên vinh dự có 6 công trình nằm trong số đó.

6 công trình, dự án tại Thái Nguyên được khởi công, khánh thành đồng loạt bao gồm: Dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2, vốn đầu tư 3.650 tỷ đồng, diện tích gần 300 ha, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 23.000 lao động, thu hút các ngành chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics;

Tuyến đường liên kết Thái Nguyên – Bắc Ninh – Phú Thọ (giai đoạn 1), vốn đầu tư 4.204 tỷ đồng, dài 42,55 km, mở ra trục kết nối chiến lược, rút ngắn thời gian đi lại và thúc đẩy giao thương vùng; Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm phường Phan Đình Phùng, vốn 2.452 tỷ đồng, hình thành không gian văn hóa – nghệ thuật, thương mại và cảnh quan hiện đại ngay trung tâm thành phố;

Tổ hợp vui chơi giải trí, nhà ở và sân golf Tân Thái hồ Núi Cốc (giai đoạn 1), vốn 2.500 tỷ đồng, diện tích 220 ha, sân golf 27 hố kết hợp khu nghỉ dưỡng, du lịch cao cấp; Trung tâm hồi sức tích cực chống độc thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, vốn 152,9 tỷ đồng, quy mô 5 tầng, 120 giường bệnh, góp phần nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị của khu vực Việt Bắc;

Khu nhà ở xã hội phường Bách Quang, vốn 386,85 tỷ đồng, cung cấp hơn 460 căn hộ và nhà ở thấp tầng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho công nhân, người thu nhập thấp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức tham dự Lễ khánh thành Trung tâm Hồi sức tích cực - Chống độc của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ảnh: Cổng TTĐT Thái Nguyên

Tại xã Điềm Thụy, lễ khởi công Khu công nghiệp Yên Bình 2 có sự tham dự của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Đây là dự án kế thừa thành công của KCN Yên Bình trước đó, nơi thu hút hơn 40 dự án với vốn gần 9 tỷ USD, đặc biệt là tổ hợp Samsung.

Ở phường Vạn Xuân, tuyến đường liên kết vùng 3 tỉnh Thái Nguyên - Bắc Ninh - Phú Thọ được chính thức khánh thành giai đoạn 1 sau hơn 3 năm thi công. Công trình được đánh giá có ý nghĩa chiến lược trong liên kết tam giác phát triển Bắc Bộ.

Lễ khánh thành, dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Phú Thọ (giai đoạn 1). Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Tại phường Phan Đình Phùng, lễ khởi công khu đô thị mới, phố đi bộ thu hút sự quan tâm lớn bởi hứa hẹn tạo nên không gian đô thị văn minh, hiện đại.

Ở xã Đại Phúc, dự án sân golf Tân Thái hồ Núi Cốc được kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch cao cấp, bổ sung cho thương hiệu “xứ trà – hồ Núi Cốc” của Thái Nguyên.

Cùng ngày, Trung tâm hồi sức tích cực chống độc tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chính thức được đưa vào sử dụng. Đây là một trong những cơ sở y tế hiện đại hàng đầu về hồi sức và chống độc, góp phần giảm tải cho tuyến trên.

Tại phường Bách Quang, dự án khu nhà ở xã hội được khởi công, hướng đến đáp ứng nhu cầu an cư cho hàng nghìn người lao động, đồng thời góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị.

Việc đồng loạt triển khai 6 công trình mang nhiều ý nghĩa đối với tỉnh Thái Nguyên: Khẳng định quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp trong thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm Quốc khánh; Tạo chuỗi động lực mới từ công nghiệp, giao thông, đô thị, du lịch đến nhà ở xã hội, y tế. Đặc biệt, KCN Yên Bình 2 sẽ tiếp tục thu hút tập đoàn, doanh nghiệp lớn; Giải quyết nhu cầu nhà ở, nâng cao chất lượng sống của người lao động, đồng thời nâng cao năng lực khám chữa bệnh; Hình thành thêm sản phẩm du lịch cao cấp gắn với hồ Núi Cốc, thúc đẩy Thái Nguyên trở thành điểm đến hấp dẫn; Tuyến đường kết nối ba tỉnh rút ngắn khoảng cách, tạo “mạch máu” giao thông mới cho phát triển kinh tế – xã hội.

Việc khởi công, khánh thành 6 công trình lớn lần này tiếp tục khẳng định tầm vóc và khát vọng phát triển của tỉnh Thái Nguyên, tạo nền tảng để Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn 2025 – 2030, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới của hội nhập và thịnh vượng.