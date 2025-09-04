Hoàn thiện các hạng mục còn lại thuộc các tuyến cao tốc qua tỉnh Quảng Trị

Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 8190/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng về việc sớm hoàn thành các hạng mục còn lại dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay tất cả 5 dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ trên địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đã cơ bản hoàn thành tuyến chính cao tốc.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị

Trong đó, đã thông xe và đưa vào khai thác 259,2 km đường bộ cao tốc, đáp ứng tiến độ yêu cầu của Chính phủ (riêng dự án Hàm Nghi - Vũng Áng đã hoàn thành toàn bộ).

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Trị huy động cả hệ thống chính trị quyết liệt chỉ đạo hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các phạm vi còn lại (đường gom, trạm dừng nghỉ...) của 3 dự án thành phần Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ trước ngày 15/9.

Cùng đó, UBND tỉnh Quảng Trị có giải pháp bảo vệ thi công (tại một số vị trí người dân cản trở thi công) để các nhà thầu tổ chức thi công hoàn thành các dự án theo tiến độ yêu cầu.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, tiếp tục phát huy tinh thần "vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "xuyên ngày lễ, xuyên ngày tết", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "thi công 3 ca, 4 kíp"… để thi công, phấn đấu hoàn thành 2 dự án thành phần Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh trong tháng 9/2025, hoàn thành dự án thành phần Vạn Ninh - Cam Lộ trong tháng 10/2025.

Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo các chủ đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai hạng mục giám sát điều hành giao thông và hạng mục trạm dừng nghỉ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2025.