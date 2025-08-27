Huế: Nhiều xã, phường cần hỗ trợ giải quyết hồ sơ hành chính tồn đọng

Chiều 26/8, UBND TP.Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu UBND các xã, phường.

Theo Giám đốc Sở Tài chính TP.Huế La Phúc Thành, trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025, thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Ngành du lịch ghi nhận sự bứt phá mạnh, lượng du khách đến Huế tháng 8 có giảm 14,8% so với tháng trước nhưng vẫn tăng hơn 50% so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Tài chính TP.Huế La Phúc Thành báo cáo tạo phiên họp.

Tính chung 8 tháng, Huế đón khoảng 4,6 triệu lượt khách, tăng 68% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 1,3 triệu lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 8.750 tỷ đồng, tăng 57%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng của thành phố tăng 17,8%, với điểm sáng là ngành chế biến chế tạo tăng 16,8%. Một số sản phẩm tăng trưởng vượt bậc như sản xuất ô tô tăng gấp 8 lần, điện sản xuất tăng 56,3%... Tuy nhiên, một số sản phẩm như, bia, tôm đông lạnh, xi măng đều có sản lượng giảm.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 8 tháng của thành phố đạt hơn 24.000 tỷ đồng, tăng 12,1%. Thành phố đã cấp mới 35 dự án, trong đó có 9 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 32 triệu USD. Doanh nghiệp thành lập mới tăng gần 30%, vốn đăng ký gấp 3,8 lần cùng kỳ. Nhiều dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 5.284 tỷ đồng đã khởi công, khánh thành, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Về thu ngân sách, trong 8 tháng mức thu đạt 9.624 tỷ đồng, bằng 78% dự toán và tăng 24,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 8.544 tỷ đồng, tăng 22%. Chi ngân sách trong 8 tháng ước 11.483 tỷ đồng, chủ yếu dành cho chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Giải ngân vốn đầu tư công được xem là điểm sáng, đạt 67,8% kế hoạch, thuộc nhóm cao hơn mức bình quân cả nước...

Ông La Phúc Thành nhận định: “Bức tranh kinh tế - xã hội 8 tháng qua cho thấy Huế đang phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Thành phố sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trong những tháng cuối năm”.

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Văn Phương kết luận tại phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, lãnh đạo các xã, phường đã thông tin cụ thể hơn về tình hình trên các lĩnh vực, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan. Trong đó nổi lên là tình trạng hồ sơ hành chính tồn đọng, đặc biệt là ở các địa phương có khối lượng công việc nhiều. Các địa phương đã chủ động xây dựng lộ trình giải quyết nhưng vẫn cần sự hỗ trợ từ các cơ quan chuyên môn để đẩy nhanh tiến độ, nhất là trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng.

Về lĩnh vực giáo dục, vấn đề thiếu giáo viên gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đảm bảo chương trình dạy và học được hầu hết địa phương nhấn mạnh. Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhiều ý kiến kiến nghị hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Các địa phương cũng đề nghị sớm điều chỉnh phân bổ dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Văn Phương ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các xã, phường trong triển khai nhiệm vụ thời gian qua. Ông Nguyễn Văn Phương khẳng định, hầu hết các kiến nghị của cơ sở là xác đáng, thành phố sẽ tiếp thu và sớm có giải pháp tháo gỡ, nhất là những khó khăn nổi bật liên quan đến phân bổ ngân sách, quản lý và đầu tư các dự án.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, hiện nay Huế là một trong những tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về các chỉ số vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thành công này cho thấy năng lực, sự chủ động của đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần vận hành bộ máy thông suốt, hiệu quả.

“Các sở, ngành, địa phương cần lưu ý mục tiêu tăng trưởng 10% cho cả năm, vì vậy cần bám sát tiến độ, hỗ trợ tích cực các dự án, đặc biệt là tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Những vấn đề cấp bách, tồn đọng phải được xử lý sớm, quyết liệt và hiệu quả”, Chủ tịch UBND TP.Huế nhấn mạnh.