Huế siết trách nhiệm người đứng đầu xã, phường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, bệnh liên cầu lợn

Chủ tịch xã, phường lơ là chống dịch tả lợn Châu Phi và bệnh liên cầu lợn sẽ bị xử lý

Ngày 18/8, theo tin từ UBND TP.Huế, cơ quan này vừa ban hành công văn chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, bệnh liên cầu lợn và các loại dịch bệnh khác trên đàn lợn.

Theo đó, UBND TP.Huế yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nghiêm việc công bố dịch và tổ chức phòng, chống dịch theo đúng quy định; chấn chỉnh, xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân thiếu quan tâm, chỉ đạo, để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng, có tư tưởng khoán trắng cho lực lượng thú y trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, bệnh liên cầu lợn và các dịch bệnh khác trên đàn lợn.

Tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi ở TP.Huế.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với Sở Tài chính kịp thời bố trí kinh phí, hóa chất khử trùng cho chính quyền cấp xã tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới.

Các cơ quan liên quan được giao chỉ đạo khẩn trương tổ chức xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết do dịch bệnh; đấu tranh ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh.

Công an TP.Huế được giao chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn bệnh, lợn chết; tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép.

UBND TP.Huế yêu cầu UBND các xã, phường trên địa bàn chủ động triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND các xã, phường được giao chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật nếu chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra dịch tả lợn Châu Phi, bệnh liên cầu lợn và các dịch bệnh khác trên đàn lợn phát sinh trên diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.

Tình trạng dịch tả lợn Châu Phi lây lan ở Huế cùng với việc hàng chục người dân trên địa bàn mắc liên cầu lợn đã khiến thịt lợn tại địa phương ế ẩm.

Ghi nhận 42 ca mắc liên cầu lợn ở Huế

Thời gian qua, dịch tả lợn Châu Phi đã được ghi nhận trên các đàn lợn tại loạt xã, phường trên địa bàn TP.Huế. Cùng với sự lây lan của dịch tả lợn Châu Phi, rất nhiều người dân trên địa bàn cũng được ghi nhận mắc liên cầu lợn.

Theo Sở Y tế TP.Huế , tính từ đầu năm 2025 đến hết ngày 13/8/2025, toàn thành phố ghi nhận 42 ca mắc liên cầu lợn tại 18 xã/phường, trong đó có 4 trường hợp tử vong.

Tất cả các ca bệnh mắc liên cầu lợn đều nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, trong đó 2 ca phát hiện tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế được chuyển viện điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Các trường hợp tử vong là do lớn tuổi, mắc bệnh lý nền nặng hoặc đến bệnh viện rất muộn, khi bệnh lý đã quá nặng.

Tình trạng dịch tả lợn Châu Phi lây lan ở Huế cùng với việc hàng chục người dân trên địa bàn mắc liên cầu lợn đã khiến thịt lợn tại địa phương ế ẩm. Rất nhiều quầy bán thịt lợn tại các chợ truyền thống trên địa bàn đã ngưng hoạt động do người dân lo ngại dịch bệnh...