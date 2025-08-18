Huế khởi công, khánh thành loạt dự án lớn chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhiều dự án thương mại- dịch vụ và công nghiệp quy mô lớn được khởi công, khánh thành

Ngày 18/8, Văn phòng UBND thành phố Huế cho biết, thành phố sẽ khởi công, khánh thành, đưa vào vận hành nhiều dự án trọng điểm trên các lĩnh vực thương mại, du lịch, công nghiệp và hạ tầng chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phối cảnh dự án Chuỗi dịch vụ lữ hành và các dịch vụ bổ trợ có tầm vóc quốc tế tại số 1 Nguyễn Huệ, TP.Huế thực hiện trên diện tích đất 1.006,9 m2, tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng.

Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát triển hạ tầng kỹ thuật, thương mại – dịch vụ, công nghiệp, giáo dục và giao thông đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố.

Nhóm dự án thương mại- dịch vụ và du lịch được khởi công, khánh thành và được vào vận hành dịp này có 6 dự án.

Dự án Khách sạn tại Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2 (Khu B - Đô thị mới An Vân Dương) do Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Cotana Capital làm chủ đầu tư sẽ khởi công vào sáng ngày 30/9/2025. Dự án thực hiện trên diện tích đất 5.416 m2, tổng mức đầu tư gần 613 tỷ đồng. Công trình khi hoàn thành sẽ bổ sung hạ tầng lưu trú chất lượng cao, phục vụ khách du lịch và các sự kiện quốc tế tại Huế.

Dự án Chuỗi dịch vụ lữ hành và các dịch vụ bổ trợ có tầm vóc quốc tế tại số 1 Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa) do Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel đầu tư sẽ khánh thành vào ngày 22/8/2025. Dự án thực hiện trên diện tích đất 1.006,9 m2, tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng. Dự án đã hoàn tất xây dựng và đang chạy thử kỹ thuật, sẽ đáp ứng nhu cầu dịch vụ du lịch chất lượng cao tại trung tâm thành phố Huế.

Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tại 42 Phan Chu Trinh (phường Thuận Hóa) do Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại dịch vụ Phú Xuân đầu tư khởi công ngày 31/8/2025. Dự án thực hiện trên diện tích đất 1.377,52 m2, tổng mức đầu tư là 39,4 tỷ đồng. Công trình sẽ hình thành tổ hợp dịch vụ mua sắm, giải trí, đóng góp cho phát triển kinh tế đô thị.

Dự án Thương mại dịch vụ tại số 2 Hà Nội (phường Thuận Hóa) khởi công ngày 31/8/2025. Dự án có diện tích đất 1.828,9 m2, tổng mức đầu tư là 393 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại – dịch vụ của thành phố Huế, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc hiện đại, hòa quyện với cảnh quan đô thị cổ kính.

Dự án Thương mại dịch vụ tại số 2 Hà Nội, TP.Huế có diện tích đất 1.828,9 m2, tổng mức đầu tư là 393 tỷ đồng.

Dự án Quảng trường Văn hoá thể thao do Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng và phát triển đô thị làm chủ đầu tư sẽ khánh thành vào ngày 1/9/2025. Dự án có tổng mức đầu tư 196 tỷ đồng. Dự án sau khi hoàn thành sẽ cải tạo chỉnh trang khu vực nhà thi đấu thể thao Bà Triệu nhằm từng bước hoàn thiện các thể chế văn hóa, thể thao công cộng phục vụ người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Dự án Khu dịch vụ cao cấp bên bờ sông Hương tại số 5 Lê Lợi (phường Thuận Hóa) do Công ty TNHH Đầu tư và vận tải An Phú Minh làm chủ đầu tư khánh thành ngày 31/8/2025. Dự án thực hiện trên diện tích đất 8.012,3 m2, tổng mức đầu tư 86 tỷ đồng. Công trình hoàn thành sẽ góp phần phát triển dịch vụ, du lịch và thương mại, tạo điểm nhấn không gian ven sông Hương, thúc đẩy kinh tế - xã hội tại trung tâm thành phố Huế.

Nhóm dự án công nghiệp – sản xuất có 4 dự án được khởi công, khánh thành vào dịp này. Dự án mở rộng Nhà máy bia Phú Bài (phường Phú Bài) do Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam làm chủ đầu tư sẽ khánh thành vào ngày 26/8/2025. Dự án thực hiện trên diện tích đất 11ha, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực sản xuất bia phục vụ thị trường trong và ngoài nước.

Dự án Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam tại Khu A, Khu công nghiệp Gilimex (phường Phú Bài) do Công ty TNHH Eon Industry Việt Nam làm chủ đầu tư khánh thành giai đoạn 1 vào ngày 1/9/2025. Dự án thực hiện trên diện tích đất 6,13 ha, trong đó giai đoạn 1 triển khai trên 4,5 ha, vốn đầu tư 339,36 tỷ đồng, tổng mức đầu tư toàn bộ dự án hơn 406 tỷ đồng. Dự án hứa hẹn mang lại nhiều việc làm mới, đóng góp tích cực cho nguồn thu ngân sách và nâng tầm giá trị công nghiệp của địa phương.

Dự án Nhà máy Scavi Hương Trà có tổng vốn đầu tư 395 tỷ đồng.

Dự án Đầu tư mở rộng dây chuyền mới nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao (gọi tắt là HPS2) của Công ty TNHH Premium Silica Huế tại phường Phong Thái sẽ khánh thành vào ngày 28/8/2025. Dự án thực hiện trên diện tích đất 7,3 ha, tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng. Dự án là dấu mốc của sự phát triển bền vững và mở rộng quy mô, hứa hẹn mang lại nhiều việc làm mới, đóng góp tích cực cho nguồn thu ngân sách địa phương.

Dự án Nhà máy Scavi Hương Trà tại phường Hương Trà do Công ty Scavi làm chủ đầu tư sẽ khởi công vào ngày 26/8/2025. Dự án có tổng vốn đầu tư 395 tỷ đồng, thực hiện trên diện tích đất 45.067 m2, công suất thiết kế 45 triệu sản phẩm trang phục nội y và thể thao/năm, nhu cầu sử dụng 2000 lao động. Dự án ứng dụng các giải pháp năng lượng tái tạo và công nghệ tự động hóa hiện đại, hướng đến mô hình sản xuất thông minh và phát triển bền vững.

Nhóm dự án hạ tầng khu công nghiệp và kỹ thuật có 1 dự án sẽ khánh thành dịp này là dự án Trạm xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Gilimex Huế (phường Phú Bài) do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích đất khoảng 4,3ha, tổng mức đầu tư khoảng 130 tỷ đồng.

Xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam

Nhóm các dự án tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam sẽ có 4 dự án được khởi công nhằm phục vụ di dời và tái định cư người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Dự án Quảng trường Văn hoá thể thao ở thành phố Huế có tổng mức đầu tư 196 tỷ đồng.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư, khu nghĩa trang khu vực trung tâm TP.Huế tại Khu B – Đô thị mới An Vân Dương có diện tích 2,5 ha, tổng mức đầu tư gần 39 tỷ đồng. Dự án Hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư, khu nghĩa trang khu vực phía nam thành phố Huế tại xã Phú Vang có diện tích 4,9 ha, tổng mức đầu tư gần 44 tỷ đồng.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư, khu nghĩa trang khu vực phía bắc thành phố Huế tại phường Phong Thái có diện tích 2,5 ha, tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ đồng. Dự án Hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư khu vực Chân Mây – Lăng Cô có diện tích 12.65 ha, tổng vốn đầu tư là hơn 251 tỷ đồng.

Nhóm dự án giáo dục – đào tạo có 1 dự án khánh thành dịp này là dự án Tổ hợp giáo dục FPT tại Khu E – Đô thị An Vân Dương do Công ty TNHH Giáo dục FPT đầu tư. Dự án có diện tích sử dụng đất 8,68 ha, tổng vốn đầu tư 432 tỷ đồng. Công trình cung cấp môi trường học tập hiện đại, chất lượng cao cho học sinh, sinh viên Huế và khu vực.

Nhóm dự án giao thông trọng điểm có 1 dự án khánh thành là dự án Đường cứu hộ cứu nạn Phong Điền – Điền Lộc. Tuyến đường có chiều dài 16,25 km, tổng mức đầu tư hơn 777 tỷ đồng. Tuyến đường sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, ứng phó thiên tai và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội các địa phương ven biển.

