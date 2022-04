Hưởng thuế 0%, xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào Canada đang tăng kỷ lục

Theo nghiên cứu của Bộ Y tế Canada, mức tiêu thụ thủy sản bình quân của Canada là 9,14 kg/người/năm. Đây sẽ là thị trường tiềm năng đối với ngành thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là khi thuế nhập khẩu của Canada đối với hầu hết các mặt hàng thủy sản chủ lực của Việt Nam đều ở mức 0%.

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào Canada đang tăng kỷ lục

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 3/2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Canada đạt 35,35 triệu USD, tăng 24,7% so với tháng 2/2022 và tăng 51,1% so với tháng 3/2021. Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Canada đạt 95,3 triệu USD, tăng 61,4% so với 3 tháng đầu năm 2021.

Tôm đông lạnh các loại là mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường Canada.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Trong đó, tôm đông lạnh các loại là mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường Canada, chiếm 64,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này. Các mặt hàng xuất khẩu lớn tiếp theo gồm cá tra đông lạnh, cá ngừ đông lạnh, cá ngừ đóng hộp…

Quý I/2022, cơ cấu mặt hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường Canada có sự thay đổi khi tỷ trọng tôm đông lạnh và cá tra đông lạnh tăng. Tỷ trọng cá ngừ đông lạnh trong tổng trị giá xuất khẩu thủy sản sang Canada tăng, trong khi tỷ trọng xuất khẩu cá ngừ đóng hộp giảm so với cùng kỳ năm 2021.

Trong thời gian tới, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Canada sẽ tiếp tục tăng mạnh do nhu cầu tiêu thụ thủy sản của thị trường này tăng. Với dân số gần 38,3 triệu người và chính sách thu hút người nhập cư của Canada, nhu cầu tiêu thụ thủy sản của người dân Canada không ngừng tăng lên.

Theo nghiên cứu của Bộ Y tế Canada, mức tiêu thụ thủy sản bình quân của Canada là 9,14 kg/người/năm. Đây sẽ là thị trường tiềm năng đối với ngành thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là khi thuế nhập khẩu của Canada đối với hầu hết các mặt hàng thủy sản chủ lực của Việt Nam đều ở mức 0%.

Theo tính toán từ số liệu của Cơ quan Hải quan Canada, trong 2 tháng đầu năm 2022, Canada nhập khẩu thủy sản đạt trị giá 485,3 triệu USD, tăng 20,8% so với 2 tháng đầu năm 2021. Trong đó, Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ 4 cho Canada, chiếm 7,1% trong tổng nhập khẩu thủy sản của Canada trong 2 tháng đầu năm 2022. Ba thị trường cung cấp thủy sản lớn nhất cho Canada trong 2 tháng đầu năm 2022 là Hoa Kỳ, Trung Quốc và Chile.