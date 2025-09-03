Huy động nguồn lực đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt kết nối cảng biển và sân bay

Bộ Xây dựng vừa trả lời kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội gửi tới trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV về việc chú trọng phát triển hơn nữa ngành đường sắt, đường hàng không, đường bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Theo đó, Bộ Xây dựng thống nhất với kiến nghị cửa cử tri TP. Hà Nội, trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nói chung và ngành đường sắt, hàng không, đường bộ nói riêng theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm chi phí logictics, mở ra không gian phát triển mới cho cả nước, thực hiện mục tiêu tăng trưởng liên tục 2 con số giai đoạn 2026 - 2030 và góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Bộ Xây dựng sẽ tập trung huy động nguồn lực để đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Đối với ngành đường sắt, Bộ Xây dựng đánh giá, đây là phương thức vận tải có ưu thế về chi phí trong cự ly từ trung bình đến dài; an toàn giao thông, tiện nghi, ít ô nhiễm môi trường; thích hợp với hành lang vận tải hành khách, hàng hóa có nhu cầu vận tải lớn và vận tải hành khách công cộng trong đô thị

Vì vậy, mục tiêu đến năm 2030, Bộ Xây dựng sẽ tập trung huy động nguồn lực để đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đường sắt kết nối cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế (Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, Hà Nội - Lạng Sơn, TP.HCM - Cần Thơ, Thủ Thiêm - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu, Vũng Áng - Mụ Giạ,…); phối hợp với TP. Hà Nội, TP.HCM triển khai đầu tư các đường sắt đô thị theo Nghị quyết của Quốc hội.

Bộ Xây dựng sẽ chủ động phối hợp với các địa phương rà soát quy hoạch, đầu tư các tuyến đường sắt đô thị để đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện, nhanh chóng, an toàn sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính; kết nối các tỉnh/thành phố với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; kết nối các địa phương với 2 cực tăng trưởng là TP. Hà Nội, TP.HCM nhằm sớm hình thành mạng lưới vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường sắt trong cả nước theo quy hoạch.

Cùng đó, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nâng cấp, cải tạo để khai thác có hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có; từng bước hình thành và phát triển công nghiệp đường sắt; kết hợp phát triển đường sắt với phát triển các đô thị, công nghiệp để góp phần tái cấu trúc hệ thống đô thị trên toàn quốc.

Đối với ngành hàng không, Bộ Xây dựng cho rằng, đây là phương thức vận tải có ưu thế đối với cự ly dài, phục vụ phát triển du lịch, vận tải hàng hóa có giá trị cao, thời gian ngắn, kết hợp phục vụ quốc phòng, an ninh và cứu trợ khẩn nguy.

Vì vậy, mục tiêu đến năm 2030, Bộ Xây dựng sẽ tập trung đầu tư, đưa vào khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; nghiên cứu nâng cấp mở rộng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất; mở rộng các cảng hàng không đáp ứng nhu cầu vận tải và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (Cát Bi, Đồng Hới, Phù Cát, Phú Quốc, Cà Mau...). Phấn đấu đến năm 2030, có khoảng 92-95% dân số có thể tiếp cận tới cảng hàng không trong phạm vi 100km.

Trên cơ sở định hướng và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các địa phương nghiên cứu, xây dựng các sân bay chuyên dùng gắn với các vùng sản xuất, trung tâm du lịch quy mô lớn; tận dụng, phục hồi các sân bay đã có, sân bay quân sự phục vụ lưỡng dụng. Khai thác hiệu quả và tối ưu hóa việc tổ chức vùng trời và phương thức bay các cảng hàng không, sân bay đang hoạt động và các cảng hàng không, sân bay dự kiến nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới trong thời kỳ quy hoạch.

Đối với ngành đường bộ, theo Bộ Xây dựng, đây là phương thức vận tải thích hợp, chủ đạo để vận tải hàng hóa, hành khách ở cự ly ngắn, là phương thức linh hoạt nên được phát triển ở các hành lang kinh tế.

Vì vậy, mục tiêu đến năm 2030, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và các tuyến đường bộ cao tốc kết nối với các trung tâm kinh tế lớn, gắn với các vùng động lực như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, kết nối các cảng biển đặc biệt, sân bay quốc tế, các cửa khẩu quốc tế có nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa lớn; các tuyến cao tốc gắn với hình thành các hành lang kinh tế Đông - Tây. Phấn đấu đến năm 2030, cả nước đưa vào khai thác khoảng 5000 km đường bộ cao tốc.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các địa phương phát triển hành lang giao thông đường bộ ven biển, làm cơ sở phát triển các hoạt động kinh tế biển, phát triển đô thị ven biển. Phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành đầu tư tuyến đường bộ ven biển, tổng chiều dài khoảng 2.800 km (bao gồm cả các đoạn đi trùng quốc lộ).

Phối hợp với các địa phương xây dựng hệ thống giao thông đô thị hiện đại, hoàn thành đầu tư các tuyến đường vành đai khu vực Hà Nội, TP.HCM; các trục giao thông kết nối Hà Nội, TP.HCM với các đô thị lớn của vùng; kết nối giữa các đô thị lớn trong địa bàn 1 tỉnh sau sát nhập.

Như vậy, đến năm 2030 sẽ cơ bản hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới như ý kiến cử tri đã nêu.

Đồng thời đây cũng là cơ sở để cả nước phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; mô hình tổ chức không gian phát triển quốc gia hiệu quả, thống nhất, bền vững, hình thành được các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng.