Kết quả kinh doanh khởi sắc, cổ phiếu ngành phân bón bứt phá mạnh mẽ

Trong 10 cổ phiếu nhóm ngành phân bón, thị trường ghi nhận đến 6 mã tăng kịch trần, bao gồm DPM của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ), SFG của CTCP Phân bón Miền Nam, DCM của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau), LAS của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, PMB của Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc và PSW của Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.

Hàng loạt mã cổ phiếu phân bón tăng mạnh như DPM tăng 6,9% lên mức giá trần 31.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu này đến cuối phiên sáng còn dư mua giá trần tới gần 715.000 đơn vị, trong khi trắng bên bán. Các mã: PMP tăng 7,8%, DCM tăng 5%, BFC tăng 3,5%, PSE tăng 1%.

Từ đầu năm đến nay, các cổ phiếu nhóm phân bón trên đà tăng giá, và mạnh mẽ nhất sau khi có kết quả kinh doanh quý II cũng như 6 tháng đầu năm thăng hoa về cả doanh thu và lợi nhuận.

Các chuyên gia nhận định kết quả tích cực này đến từ giá phân bón tăng phi mã thời gian qua, chủ yếu do giá nguyên liệu sản xuất (lưu huỳnh, amoniac,...) và chi phí vận tải tăng cụ thể là chi phí container.

Nắm tỷ lệ tăng trưởng tốt nhất quý vừa qua chính là ông lớn Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí ( HOSE : DPM). DPM đã đem về 2,931 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 34% so cùng kỳ. Do giá vốn tăng chậm hơn, lãi gộp tăng trưởng 65%, đạt 940 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện từ 26% (quý 2/2020) lên 32% trong quý 2 năm nay. Nhờ đó, lãi ròng quý II/2021 của DPM đạt 684 tỷ đồng, tăng 126% (gấp 2.3 lần) so cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, DPM đạt 4,877 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 26% so cùng kỳ. Lãi ròng đem về 855 tỷ đồng, tăng trưởng 110% (gấp 2.1 lần). So với kế hoạch đề ra cho cả năm, Công ty đã hoàn thành 59% về doanh thu và vượt 139% chỉ tiêu lợi nhuận chỉ sau 6 tháng.

Nhờ doanh thu tăng nhanh hơn giá vốn, Hóa chất Việt Trì (HNX: HVT ) báo lãi ròng quý II/2021 tăng 81% so cùng kỳ, đạt trên 15 tỷ đồng. Tính chung cả nửa đầu năm 2021, lợi nhuận Công ty này tăng 85% so cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của DGC ghi nhận tăng 29% so cùng kỳ, lên 3,989 tỷ đồng; lãi ròng đạt 606 tỷ đồng, tăng 36%. Công ty cho biết doanh thu các mặt hàng, giá bán đều tăng trong khi sản xuất và tiêu thụ không bị dừng do dịch Covid-19. Đồng thời, do có đổi mới công nghệ sản xuất, DGC đã tiết giảm được chi phí điện năng/nguyên liệu hơn so với trước đây; điều này giúp giảm giá thành sản phẩm, lãi gộp tăng 25%.