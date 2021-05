Khang Điền báo lãi sau thuế quý I gần 207 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ, thực hiện được hơn 17% mục tiêu lợi nhuận năm 2021.

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu đạt 837 tỷ đồng, tăng 19% với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu của Khang Điền, chiếm gần 99% là doanh thu chuyển nhượng bất động sản, còn lại là doanh thu cung cấp dịch vụ và cho thuê đất, cơ sở hạ tầng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 23 tỷ đồng lên 358 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 37% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 10 tỷ đồng về 17 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 59% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 29 tỷ đồng về 21 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Kết quả, Khang Điền báo lãi sau thuế quý I gần 207 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ, thực hiện được hơn 17% mục tiêu lợi nhuận năm 2021.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.200 tỷ đồng. Với kết quả trên, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành được 17,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính tại ngày 31/3/2021, tổng tài sản của Khang Điền giảm nhẹ gần 3% so với đầu năm, xuống còn 13.551 tỷ đồng. Trong đó, chiếm chủ yếu là hàng tồn kho (7.413 tỷ đồng) và phải thu ngắn hạn (3.554 tỷ đồng).

Lượng hàng tồn kho trong kỳ tập trung chủ yếu tại các dự án Khang Phúc - Khu dân cư Tân Tạo với 3.027tỷ đồng; Khang Phúc - Lovera Vista với 1.278 tỷ; Bình Trưng - Bình Trưng Đông với 502 tỷ; Khang Phúc - Khu dân cư Bình Hưng 11A với 492 tỷ…

Trong kỳ, nợ phải trả của Khang Điền giảm 589 tỷ đồng, xuống 5.187 tỷ đồng, chủ yếu do người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm từ 2.171 tỷ đồng xuống 1.721 tỷ đồng.

Trong năm 2021, Nhà Khang Điền tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng và từng bước hoàn chỉnh thủ tục pháp lý cho các dự án hiện hữu ở Thành Phố Thủ Đức (trước đây là khu vực Quận 2 và Quận 9), Bình Chánh và Bình Tân để chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh các năm kế tiếp.

Cụ thể, trong năm 2021, Công ty dự kiến triển khai xây dựng 3 dự án sau: Dự án nhà phố - biệt thự ở Thành phố Thủ Đức (trước đây là khu vực Quận 9): Có quy mô 4,3ha tọa lạc tại Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức trực thuộc TP.HCM.

Dự án chưng cư Bình Tân: Có quy mô 1,8ha tọa lạc tại 158 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM.

Dự án nhà phố - biệt thự ở Thành phố Thủ Đức (trước đây là khu vực Quận 2): Có quy mô 5,7ha tọa lạc tại Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức trực thuộc TP.HCM.

Bên cạnh đó, KDH cũng sẽ hoàn tất bán hàng, bàn giao nhà và thủ tục cấp Giấy chứng nhận (sổ hồng) cho cư dân của các dự án như: Chung cư Jamila, Chung cư Safira, Chung cư Lovera Vista, Dự án Verosa Park,…