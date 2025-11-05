Khánh Hòa chỉ đạo khẩn: Lên phương án di dời dân tại nơi từng bị sạt lở gây thiệt hại lớn

Chiều 5/11, ông Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các ngành liên quan đã đi thực tế để kiểm tra tình hình phòng, chống mưa bão.

Tại điểm kiểm tra thuộc tổ dân phố Thành Phát (phường Nam Nha Trang) ông Nguyễn Khắc Hà đã nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình về việc triển khai thông báo mưa lũ và phòng chống bão ở các hộ dân. Ông Hà chỉ đạo phường Nam Nha Trang cần lên phương án, thời gian cụ thể để di dời những khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Ông Hà nhấn mạnh, trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp địa phương cần bám sát, bố trí các lực lượng để kịp thời di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Đồng thời cần đảm bảo các nhu yếu phẩm cần thiết, bố trí nơi ở cho các hộ dân sau khi di dời.

Theo lãnh đạo phường Nam Nha Trang, tại khu vực tổ dân phố Thành Phát hiện có trên 240 hộ với trên 800 nhân khẩu, đa số là các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay địa phương đã thường xuyên thông báo, vận động người dân chủ động di chuyển nếu có mưa lũ xảy ra.

Hàng chục ngôi nhà bị san phẳng sau vụ sạt lở núi kinh hoàng ở thôn Thành Phát, xã Phước Đồng sáng 18/11/2018. Ảnh: An Bình.

Được biết, vào tháng 11 năm 2018, tại thôn Thành Phát, xã Phước Đồng (nay là tổ dân phố Thành Phát, phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) đã xảy ra trận mưa lớn khiến đất đá sạt lở làm nhiều người chết và mất tích.