Kinh doanh dưới giá vốn, Đạm Hà Bắc báo lỗ 137 tỷ đồng trong quý II/2024

Trong quý thứ 2, Đạm Hà Bắc ghi nhận lỗ sau thuế 137,4 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 350 tỷ đồng trong quý II/2023. Đạm Hà Bắc giải trình nguyên nhân thua lỗ do tình hình sản xuất không thuận lợi.

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Đạm Hà Bắc, mã: DHB) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2024, ghi nhận doanh thu thuần gần 958 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán đạt 1.017 tỷ đồng, giảm nhẹ so với quý II/2023.

Doanh thu không bù đắp được giá vốn khiến công ty lỗ gộp gần 59 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 120 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm từ 6,7 tỷ đồng xuống 5,2 tỷ đồng; chi phí tài chính cũng giảm mạnh 55,5%, nhưng vẫn ở mức cao với 82,4 tỷ đồng (trong đó có 56 tỷ đồng là lãi vay). Chi phí bán hàng 15,4 tỷ đồng đồng; chi phí quản lý 36,8 tỷ đồng. Các chi phí phát sinh đã đẩy lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 188 tỷ đồng.

Trong quý II, Đạm Hà Bắc ghi nhận khoản thu nhập khác 101,6 tỷ đồng do được Ngân hàng Phát triển Việt Nam xoá nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ ngày 1/1/2023 đến ngày 1/12/2023; chi phí khác ở mức 51 tỷ đồng, lợi nhuận khác đạt 51 tỷ đồng.

Kết quả, công ty báo lỗ sau thuế 137,4 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 350 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối tháng 6, lỗ lũy kế của công ty gần 2.210 tỷ đồng.

Đạm Hà Bắc giải trình nguyên nhân thua lỗ do tình hình sản xuất không thuận lợi. Thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng và mưa giông nhiều, đặc biệt là sét đánh nhiều lần làm đứt đường dây truyền tải điện của công ty, khiến dây chuyền sản xuất phải ngừng đột xuất. Khi công ty khắc phục sự cố và chạy máy trở lại, phát hiện các thiết bị bị dò, phải ngừng máy dài ngày để sửa chữa lớn. Thời gian chạy máy giảm 45 ngày so với kế hoạch, không có sản phẩm. Bên cạnh đó, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào, đặc biệt là giá than, vẫn giữ ở mức cao, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh.

Trong 6 tháng đầu năm, DHB ghi nhận 1.967 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 6% so với cùng kỳ. Lỗ sau thuế hơn 99 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 480 tỷ đồng nửa đầu năm 2023.

Năm 2024, Đạm Hà Bắc đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 4.720 tỷ đồng, lãi trước thuế 168 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau hai quý đầu năm, công ty còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Tính đến cuối tháng 6, quy mô tài sản của công ty là 6.225 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Khoản tiền và tiền gửi ngân hàng ghi nhận 252 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 21% xuống 478 tỷ đồng.

Nợ phải trả cuối kỳ là 5.713 tỷ đồng, gấp 11 lần vốn chủ sở hữu (512 tỷ đồng). Dư nợ vay tài chính ở mức 2.922 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn từ Ngân hàng Phát triển và VietinBank. Trong 6 tháng đầu năm, Đạm Hà Bắc đã vay thêm 892 tỷ đồng và trả nợ gốc vay 917 tỷ đồng.