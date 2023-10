Kinh tế Trung Quốc sẽ "bùng nổ" nhờ Tuần lễ Vàng?

Trung Quốc đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần. Tuần lễ Vàng năm nay mang tính chất đặc biệt vì là kỳ nghỉ lễ đầu tiên kể từ khi Trung Quốc mở cửa trở lại sau đại dịch. Du lịch và dịch vụ được kỳ vọng mang lại tăng trưởng cho nền kinh tế nước này do nhu cầu tăng.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế lao động kéo dài một tuần vào tháng 5 vừa qua, số lượng du khách trong nước của Trung Quốc đã vượt qua mức đỉnh trước đó năm 2019 (hơn 40%). Dựa trên tiền lệ này, các chuyên gia của Maybank dự báo số lượng du khách trong nước vào kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng kéo dài 8 ngày này sẽ vượt qua năm 2019 khoảng 10% và phục hồi tăng 104% so với con số năm 2022.

Du lịch trong nước có thể tăng gấp đôi so với Tuần lễ Vàng 2022

Về mặt doanh thu, Maybank dự báo chi tiêu bình quân của mỗi khách du lịch trong nước sẽ giảm 4% so với mức trước đại dịch, do tâm lý người tiêu dùng giảm sút và thị trường việc làm yếu. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng mới nhất của Trung Quốc đã giảm xuống cùng mức với quý 4 năm 2022. Tương tự, khả năng chi tiêu của người tiêu dùng vẫn ở mức thấp hơn đáng kể so với mức năm 2019. Tuần lễ Vàng này, Maybank dự báo lượng khách du lịch Trung Quốc sẽ tăng khoảng 60% so với năm 2019.

Kể từ khi Trung Quốc mở cửa trở lại, du khách Trung Quốc đại lục quay trở lại Thái Lan chậm hơn do lo ngại về an ninh. Vụ xả súng ở Bangkok vào ngày 3/10 có khả năng làm trầm trọng thêm những lo lắng này và làm suy yếu sự phục hồi mạnh mẽ về lượng khách đến từ Trung Quốc đại lục trong những tháng tới. Maybank dự báo sẽ có một số tác động trong ngắn hạn đến nhu cầu du lịch của Trung Quốc đến Thái Lan, điều này sẽ đẩy lùi sự phục hồi dự kiến về tổng lượng khách đến. Tổng lượng khách du lịch đến Thái Lan trong năm 2023 vẫn được dự kiến sẽ đạt mức 26 triệu (từ mức dự báo trước đó là 27 triệu), trong khi lượng khách du lịch đến vào năm 2024 có khả năng đạt tổng cộng 32 triệu (từ mức dự báo trước đó là 34 triệu).

Kỳ vọng lớn nền kinh tế "bùng nổ" sau Tuần lễ Vàng

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay của Trung Quốc kéo dài một tuần từ ngày 29/9 đến ngày 6/10. Tuần lễ Vàng được kỳ vọng sẽ mang lại sự gia tăng về chi tiêu tiêu dùng để bù đắp lại với nhu cầu trước đại dịch.

Năm nay, mức tăng trưởng tiêu dùng so với cùng kỳ năm ngoái dự kiến sẽ cao hơn do cơ sở thấp và cũng vì đây là Tuần lễ Vàng đầu tiên kể từ khi Trung Quốc mở cửa trở lại vào tháng 12/2022. Hơn nữa, kỳ nghỉ này dài hơn bất thường, vì được gộp giữa Tết Trung thu với kỳ nghỉ Quốc khánh thành 8 ngày lễ liên tiếp, thay vì 7 ngày theo thông lệ. Điều này đã góp phần làm tăng nhu cầu các chuyến đi nước ngoài dài hơn của du khách.

Do đó, các ngành công nghiệp phục vụ người tiêu dùng ở Trung Quốc đại lục và toàn cầu đang đặt cược vào đợt bùng nổ "phục thù chi tiêu" lớn cuối cùng của năm để thúc đẩy hoạt động, ngay cả trong bối cảnh niềm tin người tiêu dùng yếu.

Cho đến nay, các kỳ nghỉ lễ dài chính kể từ khi mở cửa trở lại đã khiến các lĩnh vực khách sạn và nhà hàng, vận tải và văn hóa và thể thao của Trung Quốc đạt được mức tăng lên tới 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Các ngành liên quan đến du lịch chiếm khoảng 7% GDP của Trung Quốc trong những năm trước đại dịch. Sự phục hồi trong các ngành liên quan đến du lịch, đã giúp giảm thiểu số lượng lao động mất việc làm. Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới ước tính rằng ngành công nghiệp ở Trung Quốc sẽ giúp người lao động lấy lại được việc làm đã bị mất trong đại dịch và dự kiến sẽ tuyển dụng thêm 11,5 triệu công nhân trong năm nay.

Maybank dự báo số lượng khách du lịch trong nước và doanh thu du lịch của Trung Quốc trong Tuần lễ Vàng sẽ vượt mức trước đại dịch và hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, theo Maybank, doanh thu du lịch bình quân đầu người sẽ vẫn thấp hơn một chút so với năm 2019.

Theo thống kê chính thức, số lượng khách du lịch Tuần lễ Vàng ở Trung Quốc đã giảm trong ba năm liên tiếp từ năm 2020 đến năm 2022. Từ mức đỉnh 782 triệu lượt khách vào năm 2019, con số này đã giảm xuống còn 422 triệu lượt khách vào năm ngoái, giảm 46% từ đỉnh xuống đáy.

Dựa trên sự phục hồi của lượng khách du lịch nội địa trong kỳ nghỉ lễ Lao động dài của Trung Quốc năm nay, lượng khách du lịch trong nước dự kiến sẽ vượt quá mức năm 2019. Điều này có nghĩa rằng lượng khách du lịch tăng hơn gấp đôi so với mức thấp nhất trong năm 2022.

Trong kỳ nghỉ lễ Lao động kéo dài một tuần vào tháng 5 năm nay, số lượng khách du lịch trong nước của Trung Quốc đã vượt quá mức đỉnh trước đó năm 2019 của họ 41% lên 274 triệu người, phục hồi 71% so với năm ngoái. Doanh thu du lịch Lao động vượt trội so với mức năm 2019 với biên độ thấp hơn số lượng khách du lịch, cải thiện 26%. So với kỳ nghỉ lễ Lao động năm 2022, doanh thu du lịch tăng 130%.

Trong Tuần lễ Vàng năm nay, chính quyền báo cáo lượng đặt vé vận tải liên tỉnh cao hơn 11% so với cùng kỳ năm 2019. Chính vì thế, Maybank dự báo lượng khách du lịch trong nước trong kỳ nghỉ lễ 8 ngày sẽ vượt quá mức năm 2019 10% và phục hồi 104% so với con số năm 2022.

Về mặt doanh thu, Maybank dự kiến chi tiêu bình quân trên mỗi du khách sẽ giảm 4% so với mức trước đại dịch, do điều kiện kinh tế và thu nhập vẫn còn thấp. Trong kỳ nghỉ lễ Lao động năm 2023, doanh thu bình quân trên mỗi du khách giảm 8% so với mức trước đại dịch.

Ước tính về tuần lễ Vàng cho thấy doanh thu du lịch tăng 138% so với tuần lễ Vàng năm ngoái, tăng 5% so với mức năm 2019.

Nhưng ... nhu cầu tiêu dùng giảm sút có thể kìm hãm chi tiêu trong dịp lễ

Mặc dù kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng kéo dài 8 ngày hiếm hoi có thể khiến du khách thực hiện các chuyến đi dài hơn, nhưng họ được dự kiến sẽ thận trọng hơn trong thói quen chi tiêu của mình.

Người tiêu dùng đang trở nên bi quan hơn kể từ khi mở cửa trở lại.

Dữ liệu chính thức từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho thấy người tiêu dùng đang trở nên bi quan hơn kể từ khi mở cửa trở lại (Hình 3 và 4). Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tổng thể đã tăng lên sau khi mở cửa trở lại vào tháng 12 năm ngoái, nhưng sau đó đã giảm xuống và dao động ở mức 87 điểm vào tháng 8/2023 - cùng mức với quý 4 năm 2022. Tương tự, từ cùng một khảo sát, chi tiêu của người tiêu dùng trong tháng 8 năm nay thấp hơn 20% so với thời điểm cuối năm 2019.

Một lý do chính khiến tâm lý người tiêu dùng bi quan là thị trường việc làm ảm đạm. Phân tích chi tiết hơn dữ liệu về niềm tin người tiêu dùng của NBS cho thấy tâm lý của người tiêu dùng về việc làm đã giảm xuống mức thấp hơn mức được ghi nhận trong thời gian phong tỏa Covid vào cuối năm 2022 (Hình 4). Kỳ vọng thu nhập của họ cũng giảm đáng kể kể từ đầu năm 2023.

Theo một cuộc thăm dò của iiMedia Research vào đầu Tuần lễ vàng, 69% số người được hỏi cho biết họ sẽ dành kỳ nghỉ để tham quan tỉnh nhà hoặc thành phố địa phương. 30% khác cho biết họ sẽ đi du lịch đến các tỉnh khác trong nội bộ Trung Quốc. Chỉ có 1% cho biết họ có kế hoạch đi du lịch nước ngoài.

Về khả năng chi tiêu, 41% số người được iiMedia Research khảo sát cho biết họ sẽ chọn du lịch tầm trung, trong khi 33,4% cho biết họ sẽ chọn các lựa chọn giá rẻ cho chỗ ở và ăn uống bên ngoài. Chỉ 25% số du khách tiềm năng cho biết họ sẽ chọn thực phẩm và chỗ ở cao cấp.

Tâm lý thận trọng của người tiêu dùng Trung Quốc sẽ làm giảm bớt sự thúc đẩy đối với các điểm đến du lịch nước ngoài từ kỳ nghỉ Tuần lễ vàng năm nay.

Du lịch Đông Nam Á đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại, nhưng tốc độ phục hồi chậm hơn so với du lịch nội địa của Trung Quốc. Điều này là do một số yếu tố, bao gồm việc nối lại công suất chuyến bay chậm hơn giữa Trung Quốc và một số điểm đến ở ASEAN, cũng như ý thức tiết kiệm ngân sách gia tăng của du khách Trung Quốc ở nước ngoài. Tuy nhiên, Maybank dự báo số lượng khách du lịch Trung Quốc đến 6 nước ASEAN sẽ hoàn toàn phục hồi về mức năm 2019 vào cuối năm 2024.

Duy trì dự báo tăng trưởng GDP ở mức 4,8% vào năm 2023 và 4,4% vào năm 2024

Đối với nền kinh tế Trung Quốc, sau cú hích "phục thù chi tiêu" trong Tuần lễ Vàng, tiêu dùng hộ gia đình khó có thể duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Thị trường việc làm yếu sẽ ảnh hưởng đến thu nhập, trong khi bất ổn kinh tế có thể làm tăng xu hướng tiết kiệm của các hộ gia đình. Nếu không có sự hỗ trợ chính sách tích cực hiện tại, động lực kinh tế cơ bản có thể sẽ vẫn còn rất mong manh. Dựa trên những cơ sở trên, Maybank vẫn duy trì dự báo tăng trưởng GDP ở mức 4,8% vào năm 2023 và 4,4% vào năm 2024.